Se han completado ya cinco años desde la instauración de la Liga MX Femenil y en los equipos las jugadoras han ido haciéndose de un nombre en el campeonato y ante las rivales y la afición. Un claro ejemplo es el de Norma Duarte Palafox, mejor conocida como Norma Palafox, quien ha sido figura de las Chivas del Guadalajara y de las Tuzas del Pachuca.

Nacida en Sonora el 14 de octubre de 1998, Norma Palafox es una de las pioneras de la liga profesional de futbol en México pues fue parte de las futbolistas con las que inició la Liga MX Femenil en el torneo Apertura 2017 en el que precisamente se consagró campeona con las Chivas del Guadalajara.

La delantera Norma Palafox jugó para en dos etapas para las Chivas del Guadalajara, la primera del torneo Apertura 2017 al Clausura 2019, para hacer una pausa y participar en el programa de televisión Exatlón, y volvió al Rebaño para un segundo ciclo que abarco del torneo Clausura 2020 y Apertura 2020 para después tomar otra pausa y pasar a otro equipo.

Las Tuzas del Pachuca ficharon a Norma Palafox en el torneo Apertura 2021. La delantera tuvo una estancia que terminó con el Clausura 2022 por lo que compartió un sentido mensaje de despedida en redes sociales. "Estaré agradecida toda mi vida con el Pachuca por abrirme las puertas y creer en mí para seguir desarrollándome futbolística y personalmente, gracias a los directivos, cuerpo técnico y a mis compañeras, porque desde el día uno que llegué a este club me hicieron sentir bienvenida y me apoyaron para poder adaptarme lo más rápido, ha sido una etapa llena de aprendizaje donde me tocó compartir cancha con personas sumamente talentosas y con un gran corazón, cualidades que nos permitieron como equipo estar en una final del futbol mexicano".

¿Cuántos partidos jugó Norma Palafox con Pachuca?

Norma Palafox jugó 15 partidos para las Tuzas del Pachuca y acumuló 404 minutos de juego. "Las llevaré siempre en el corazón, nunca dejen de creer en ustedes, me llevo grandes amistades, ha sido un honor compartir cancha con cada una de ustedes y poder defender los colores de este gran club! Gracias a la afición que siempre me demostró su cariño y apoyo El fútbol da muchas vueltas y espero nos toque reencontrarnos en algun momento… Vamos las Tuzas", remató la delantera en su mensaje de despedida en su perfil de Instagram.