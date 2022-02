El América Femenil dio una gran campanada al anunciar la llegada de una nueva jugadora como refuerzo a partir del torneo Clausura 2022 de la Liga MX Femenil que ya se encuentta en marcha. Se trata de la mediocampista islandesa Andrea Rán Hauksd Hauksdóttir, más conocida en corto como Andrea Hauksdóttir.

En su cuenta de Twitter, las Águilas anunciaron la llegada de la jugadora europea con el mensaje "Ni el hielo ni el fuego detienen a un Águila ¡Bienvenida Andrea Hauksdóttir!" y publicó un video con las primeras declaraciones de la flamante refuerzo: "Soy de Islandia, he jugado ahí, en Francia, y en Estados Unidos".

En el video se ve a la jugadora islandesa en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México donde recibió una sudadera del equipo americanista. "Estoy muy emocionada, quiero saber más del futbol de aquí, lo he estado siguiendo y creo que es un futbol fantástico".

Andrea Hauksdóttir en el estadio Azteca

Nacida el 28 de enero de 1996, Andrea Hauksdóttir ha jugado para los equipos Breiðablik (Islandia), Le Havre (Francia) y Houston Dash (Estados Unidos). Ha sido seleccionada de Islandia en categorías sub 16, sub 17, sub 18 y sub 19 antes de debutar en la mayor en 2016

La mediocampista islandesa, que jugará con el número 29, ya tuvo oportunidad de ver el estadio Azteca. "Ayer vi el estadio y estaba bastante oscuro por fuera, pero estoy muy emocionada de poder mirarlo por dentro", repecto al América comentó que "había escuchado del club y había visto el escudo antes, pero quiero conocer más de su historia. Acabo de conocer al equipo y hay mucha energía".