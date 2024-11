La reciente ceremonia del Balón de Oro 2024 no solo marcó un momento histórico para el fútbol femenino, sino también una conexión especial entre dos generaciones de futbolistas del FC Barcelona: Aitana Bonmatí y el joven prodigio Lamine Yamal.

Bonmatí, quien se llevó a casa el prestigioso galardón, compartió detalles sobre una breve conversación con Yamal que dejó una marca en ambos jugadores y resaltó la admiración mutua en el deporte.

La pregunta de Lamine Yamal hacia Aitana Bonmatí

Lamine Yamal, con tan solo 17 años, ya ha sido catalogado como una de las jóvenes promesas del fútbol. Durante la ceremonia, un pequeño gesto de Yamal llamó la atención: tocó el Balón de Oro de Aitana Bonmatí. Para muchos, fue una muestra de respeto y admiración hacia una jugadora que ha demostrado gran compromiso en el campo.

Cuando Bonmatí fue consultada sobre este gesto, ella explicó que su conversación con Yamal fue breve, pero significativa. La futbolista comentó: “Me preguntó si el Balón llevaba mi nombre y le dije que creía que sí y le dije si la quería tocar y me dijo no, en plan no que si no la gafo”.

Este intercambio reflejó la conexión que existe entre los jugadores experimentados y las promesas emergentes, especialmente dentro de un equipo como el FC Barcelona , que se ha destacado por formar a sus jugadores desde las categorías inferiores.

Aitana Bonmatí destacó la relación entre el futbol femenino y masculino

Luego de ganar el Balón de Oro Femenino 2024, Aitana Bonmatí contó la experiencia que tuvo compartiendo el post ceremonia con los futbolistas masculinos.

‘Estuve un rato con los del masculino, con Dani Olmo… la verdad que muy buen ambiente entre los del masculino y del femenino, es algo que se agradece porque luchamos todos por lo mismo.’, comentó la jugadora. Esto destaca la buena relación que existe entre los y las futbolistas más destacados del mundo.