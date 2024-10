Aitana Bonmatí no es solo la mejor futbolista de este año, sino una guerrera cuando se trata de pelear contra los prejuicios de género.

Que la misma jugadora se puede mirar al pasado orgullosa no solo de ella misma, sino de cómo las mujeres han tomado por asalto al futbol mundial , al no dejarse vencer por la adversidad y sobre todo, por la intolerancia.

¿Qué le diría la Aitana adulta de ahora, a la de su infancia que ni siquiera tenía compañeras para jugar al futbol? No lo sabremos, pero sí podemos imaginar algo sobre esta situación .

De esta manera, Aitana Bonmatí no solo ha demostrado que las mujeres tienen todo lo necesario para desarrollarse en el futbol, sino que ahora le ha hecho saber al mundo que desde su plataforma, pueden generar un cambio en el mundo .

Estas declaraciones fueron dadas en la edición del 2023 de la entrega del Uefa Women’s Player of the Year, en donde también dijo algo que resonó por todo el mundo :

Sobre este tema, la jugadora fue clara y contundente y dijo: “Como sociedad no debemos permitir que haya abuso de poder en una relación laboral , así como tampoco debemos consentir las faltas de respeto”.

Pero regresando a sus inicios en el futbol, la jugadora realmente no supo lo que era practicar el deporte hasta cuando ya contaba con 13 años, cuando llegó a La Masía a formarse futbolísticamente .

Esto iba en contra de la legislación española ya que en enero de 1998, no se podía hacer esto, por lo que sus padres tomaron una decisión que seguramente, influiría en la mejor jugadora de futbol del 2024 .

Porque a la jugadora del Barcelona y Campeona Mundial con la Selección Española Femenil de Futbol, no pudo jugar desde niña con otras jugadoras como ella, ya que en su primer equipo solo habían varones .

Aitana Bonmatí no solo ganó el Balón de Oro en la pasada entrega de este prestigioso premio, sino que también ha ganado una lucha contra la intolerancia y la violencia de género , que empezó a combatir desde su infancia.

Soy Walter Estrella y llevo más de 14 años como periodista, en los que me he apasionado del deporte femenil. Pues es un sector que debería ser visibilizado y reconocido por las grandes hazañas que han hecho las mujeres a lo largo de la historia. Y en México no es la excepción, pues contamos con destacadas deportistas que tienen grandes historias y vivencias de superación, así como resiliencia, que deben exponerse para inspirar a otras.