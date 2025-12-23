En este Apertura 2025 las cosas en la Liga MX Femenil mejoraron y es que aunque de nueva cuenta Tigres levantó el título, la realidad es que la competencia comenzó a ser más fuerte. Con equipos como FC Juárez, Pumas, Cruz Azul y Toluca metiéndose en la pelea, los clubes que siempre llegan ya no la tienen tan sencilla.

Pero también hay escuadras que se han perdido en la competencia debido a que el nivel de otras escuadras ha crecido. Uno de estos conjuntos fue Chivas, quienes pese a llegar a las Semifinales cayeron de nueva cuenta ante el Club América. La propia afición comenzó a cuestionar la gestión de Antonio Contreras y Nelly Simón.

Es por ello que ahora para el Clausura 2026 están aprovechando y analizando a las mejores jugadoras mexicanas están intentando hacer la mejor plantilla para encarar el torneo. Hasta el momento, se ha dado la incorporación de Mayra Pelayo, Eva González y Jasmine Casarez, pero se viene un bombazo que nadie esperaba.

Deja a las Amazonas para irse a Chivas

De acuerdo con la información de Futbo13ra, Cristina Ferral estaría cerca de convertirse en el fichaje de Chivas Femenil. La fuente comenta que la defensa central de las Amazonas tendría una oportunidad más ahora vistiendo la camiseta del Rebaño, por lo que en estos días realizaría el viaje a Guadalajara para presentar las pruebas médicas.

Cabe mencionar que Ferral llegaría la escuadra de Chivas con 9 títulos tras vestir la camiseta de Las Amazonas: seis de ellos en las diferentes competencias Clausura 2019, Guardianes 2020, Guardianes 2021, Apertura 2022, Apertura 2023 y Apertura 2025, además de tres Campeonatos de Campeonas en 2021, 2023 y 2024.

En síntesis

La defensa Cristina Ferral dejaría a Tigres para integrarse como refuerzo de Chivas Femenil .

dejaría a Tigres para integrarse como refuerzo de . Cristina Ferral llegaría a Guadalajara tras haber conquistado 9 títulos oficiales con las Amazonas.

llegaría a Guadalajara tras haber conquistado oficiales con las Amazonas. Chivas sumó previamente a Mayra Pelayo, Eva González y Jasmine Casarez para el Clausura 2026.

