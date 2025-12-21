Este Apertura 2025 el equipo que levantó el título fue Tigres Femenil, sin embargo, aunque se volvió a ver a los mismos equipos en una final, dentro de la competencia se vivieron momentos distintos por los clubes que lograron entrar a la Liguilla como Cruz Azul y Toluca, que le dieron una emoción diferente a la competencia.

Publicidad

Publicidad

Ha hecho que equipos como La Máquina, las Diablas, Pumas y las Bravas deseen competir con mayor trabajo dentro del terreno de juego. Sin embargo, también en su corto lapso de tiempo ha visto como clubes como Lobos BUAP, Monarcas Morelia y ahora Mazatlán desparezcan y les den cabida a nuevas plantillas sin darle espacio a las jugadoras.

¿Qué cambios tendrá la Liga MX Femenil?

Es por ello que con la posible llegada de Atlante a la primera división, quienes ya trabajan con un conjunto femenil habría nuevos cambios en la Liga MX Femenil. De acuerdo con el periodista Bruno Hernández, después de que se juegue de manera habitual el Clausura 2026, para el Apertura de este mismo año se vienen modificaciones.

Según la información de esta fuente, se regresaría a ese formato de dos grupos, ya que en un inicio de la liga se mantenía esta idea; ahora sería de nueva cuenta una adaptación. Pero eso no es todo porque lo interesante es que ya no serían torneos cortos, sino que se jugaría de mitad de año de 2026 a mitad del 2027 como hacen en otros países.

Publicidad

Publicidad

Se revela que serían un total de 27 partidos a lo largo de todo el año, pero que sí contarían con una liguilla, hasta el momento no se ha hecho oficial este sistema por parte de la misma Liga, pero se espera que para el término de este torneo que viene ya se haya planteado un proyecto más en forma que pueda esclarecer todas las dudas al respecto.

ver también Chivas Femenil ficha a una seleccionada nacional y exjugadora del América para el Clausura 2026

En síntesis

El Apertura 2025 de la Liga MX Femenil concluyó con el título para Tigres Femenil , destacando también el crecimiento de equipos como Cruz Azul y Toluca .

de la Liga MX Femenil concluyó con el título para , destacando también el crecimiento de equipos como y . Se planea una reestructuración profunda para el Apertura 2026 (después del próximo torneo Clausura), impulsada en parte por la posible llegada del Atlante al máximo circuito.

(después del próximo torneo Clausura), impulsada en parte por la posible llegada del al máximo circuito. Según el periodista Bruno Hernández , la liga abandonaría los torneos cortos para adoptar un formato anual (estilo europeo) de mediados de 2026 a mediados de 2027.

, la liga abandonaría los torneos cortos para adoptar un (estilo europeo) de mediados de 2026 a mediados de 2027. El nuevo sistema incluiría el regreso de la división por dos grupos, un calendario de 27 partidos por año y mantendría la fase de Liguilla.

Publicidad