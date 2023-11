El Torneo Apertura 2023 de la Liga MX Femenil ha dado paso al comienzo de su Liguilla. Grandes equipos como América, Chivas, Rayadas, Tigres y las Tuzas del Pachuca se disputarán un nuevo título de campeón. Y juanfutbol llegó para ofrecer en esta instancia una excelente variante de su clásica Quiniela, una edición de fridapop.

¿Tienes mucho conocimiento sobre la Liga MX Femenil? ¿Te apasiona competir con tus amigos para ver quién es el que más marcadores acierta sobre el futbol mexicano? De ser así, esta es tu oportunidad: la Quiniela de fridapop llegó también para la definición del campeonato femenil, y puedes participar aquí por grandes premios.

La Liguilla de la Liga MX Femenil comienza este jueves 9 de junio con el duelo entre Chivas de Guadalajara y Toluca por la ida de los cuartos de final, para luego dar lugar al cruce entre las Tuzas y América. Al día siguiente, se completa la primera tanda con Xolas de Tijuana ante Rayadas de Monterrey, y Pumas contra Tigres Femenil.

Para participar de esta Quiniela debes iniciar sesión con la misma información de tu cuenta en la web de Juanfutbol. Al igual que en el caso de la Liga MX, esta Quiniela es totalmente gratuita y te permite realizar torneos privados. ¿Aún no te has registrado? No esperes más: entra y participa por grandes premios, demostrando tus conocimientos.

¿Cómo se jugará la Quiniela de fridapop para la Liga MX Femenil?

La Quiniela de fridapop para la Liguilla de la Liga MX Femenil se jugará por cada fase: cuartos de final, semifinal y final. Aunque con un pequeño cambio respecto de las anteriores: ahora puedes ganar puntos extras si le atinas al marcador exacto.

¿Qué puedes ganar en la Quiniela de fridapop para la Liga MX Femenil?

La Quiniela de fridapop para la Liguilla de la Liga MX Femenil otorga un jersey a elección como premio al primer lugar de cada fase. Además, el ganador del torneo recibirá como premio final una espectacular pantalla de 43 pulgadas.

¿Cómo registrarse GRATIS en la Quiniela de Juanfutbol?

Para participar de la Quiniela de la Liguilla Femenil puedes entrar aquí y completar tus datos personales de manera completamente gratuita. Participa por premios en cada fase y un contundente premio final y sigue demostrando tus conocimientos sobre el futbol mexicano.