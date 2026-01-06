¿A qué hora juegan España vs. Perú por la Kings World Cup Nations 2026 y cómo ver EN VIVO y en DIRECTO?

La Jornada 2 de la Kings World Cup Nations 2026 está en marcha. Polonia, Italia, Colombia y Países Bajos abrieron esta nueva etapa de la competición, pero este martes 6 de enero continuará la acción con dos nuevos partidos. El plato fuerte estará en el último turno, cuando se enfrenten España y Perú, por el Grupo D.

El combinado presidido por DjMaRiiO le ganó 7-3 al local, Brasil, en su debut. Por su parte, la nación sudamericana, comandada por Paolo Guerrero y Zeein, inició con el pie izquierdo su participación internacional: perdió 5-4 ante Qatar y ahora está urgida por sumar puntos ante su rival europeo de turno.

¿A qué hora juegan España vs. Perú por la Kings World Cup Nations 2026?

España: 23:00

Perú, Colombia y Ecuador: 17:00

México: 16:00

Bolivia y Venezuela: 18:00

Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay: 19:00

¿Cómo ver EN VIVO Espana vs. Perú por la Kings World Cup Nations 2026?

El certamen de futbol 7v7 que se disputa en Guarulhos, San Pablo, tiene transmisión exclusiva a través de la pantalla de Disney+ Premium.

Todos los resultados de la Jornada 1 de la Kings World Cup 2026

Chile 3 (3)-(1) 3 Países Bajos / Grupo A

Marruecos 5-3 Colombia / Grupo A

Estados Unidos 5-2 Japón / Grupo B

Argentina 3 (1)-(0) 3 Alemania / Grupo B

Italia 8-0 Francia / Grupo C

Polonia 5-8 Argelia / Grupo C

Brasil 3-7 España / Grupo D

Qatar 5-4 Perú / Grupo D

México 3-4 Arabia Saudita / Grupo E

India 3-5 Indonesia / Grupo E

