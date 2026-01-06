¿A qué hora juegan España vs. Perú por la Kings World Cup Nations 2026 y cómo ver EN VIVO y en DIRECTO?

La Jornada 2 de la Kings World Cup Nations 2026 está en marcha. Polonia, Italia, Colombia y Países Bajos abrieron esta nueva etapa de la competición, pero este martes 6 de enero continuará la acción con dos nuevos partidos. El plato fuerte estará en el último turno, cuando se enfrenten España y Perú, por el Grupo D.
El combinado presidido por DjMaRiiO le ganó 7-3 al local, Brasil, en su debut. Por su parte, la nación sudamericana, comandada por Paolo Guerrero y Zeein, inició con el pie izquierdo su participación internacional: perdió 5-4 ante Qatar y ahora está urgida por sumar puntos ante su rival europeo de turno.
¿A qué hora juegan España vs. Perú por la Kings World Cup Nations 2026?
- España: 23:00
- Perú, Colombia y Ecuador: 17:00
- México: 16:00
- Bolivia y Venezuela: 18:00
- Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay: 19:00
¿Cómo ver EN VIVO Espana vs. Perú por la Kings World Cup Nations 2026?
El certamen de futbol 7v7 que se disputa en Guarulhos, San Pablo, tiene transmisión exclusiva a través de la pantalla de Disney+ Premium.
Todos los resultados de la Jornada 1 de la Kings World Cup 2026
- Chile 3 (3)-(1) 3 Países Bajos / Grupo A
- Marruecos 5-3 Colombia / Grupo A
- Estados Unidos 5-2 Japón / Grupo B
- Argentina 3 (1)-(0) 3 Alemania / Grupo B
- Italia 8-0 Francia / Grupo C
- Polonia 5-8 Argelia / Grupo C
- Brasil 3-7 España / Grupo D
- Qatar 5-4 Perú / Grupo D
- México 3-4 Arabia Saudita / Grupo E
- India 3-5 Indonesia / Grupo E
En síntesis
- España y Perú se enfrentan este martes 6 de enero por el Grupo D.
- El equipo de DjMaRiiO venció 7-3 a Brasil en su debut del torneo.
- El partido se disputa en Guarulhos con transmisión exclusiva a través de Disney+ Premium.