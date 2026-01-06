Es tendencia:
¿A qué hora juegan España vs. Perú por la Kings World Cup Nations 2026 y cómo ver EN VIVO y en DIRECTO?

Los equipos de DjMaRiiO y Paolo Guerrero se enfrentan por la Jornada 2 de la Kings World Cup Nations 2026, en San Pablo, Brasil.

Por Tomas Vetere

Continúa la Jornada 2 de la Kings World Cup Nations 2026 con España y Perú
Continúa la Jornada 2 de la Kings World Cup Nations 2026 con España y Perú

La Jornada 2 de la Kings World Cup Nations 2026 está en marcha. Polonia, Italia, Colombia y Países Bajos abrieron esta nueva etapa de la competición, pero este martes 6 de enero continuará la acción con dos nuevos partidos. El plato fuerte estará en el último turno, cuando se enfrenten España y Perú, por el Grupo D.

El combinado presidido por DjMaRiiO le ganó 7-3 al local, Brasil, en su debut. Por su parte, la nación sudamericana, comandada por Paolo Guerrero y Zeein, inició con el pie izquierdo su participación internacional: perdió 5-4 ante Qatar y ahora está urgida por sumar puntos ante su rival europeo de turno.

¿A qué hora juegan España vs. Perú por la Kings World Cup Nations 2026?

  • España: 23:00
  • Perú, Colombia y Ecuador: 17:00
  • México: 16:00
  • Bolivia y Venezuela: 18:00
  • Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay: 19:00

¿Cómo ver EN VIVO Espana vs. Perú por la Kings World Cup Nations 2026?

El certamen de futbol 7v7 que se disputa en Guarulhos, San Pablo, tiene transmisión exclusiva a través de la pantalla de Disney+ Premium.

Todos los resultados de la Jornada 1 de la Kings World Cup 2026

  • Chile 3 (3)-(1) 3 Países Bajos / Grupo A
  • Marruecos 5-3 Colombia / Grupo A
  • Estados Unidos 5-2 Japón / Grupo B
  • Argentina 3 (1)-(0) 3 Alemania / Grupo B
  • Italia 8-0 Francia / Grupo C
  • Polonia 5-8 Argelia / Grupo C
  • Brasil 3-7 España / Grupo D
  • Qatar 5-4 Perú / Grupo D
  • México 3-4 Arabia Saudita / Grupo E
  • India 3-5 Indonesia / Grupo E

