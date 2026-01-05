Es tendencia:
José Manuel Pinto revela el lado negativo de ser amigo de Lionel Messi: “Me molesta que…”

El exportero español fue compañero del máximo ganador del Balón de Oro en la época dorada del Barcelona.

Por Leandro Barraza

Lionel Messi y José Manuel Pinto en Barcelona
© GETTY IMAGESLionel Messi y José Manuel Pinto en Barcelona

Lionel Messi ha forjado buenas amistades a lo largo de su carrera futbolística. De hecho, el astro argentino logró convencer a algunos de ellos -como Luis Suárez o Rodrigo De Paul- para que lo acompañen en su aventura en el Inter Miami de la MLS.

Ahora bien, uno de los vínculos más estrechos que formó Messi en Barcelona fue con José Manuel Pinto. El exportero culé logró una afinidad como ningún otro futbolista de la plantilla, con el valor agregado de que al oriundo de Cádiz le gustaba juntarse con los argentinos para tomar mate.

Sin embargo, aunque esto parecería ser el deseo de cualquier futbolero, Pinto reveló el lado negativo de tener una relación de amistad con Messi. “Me molesta que todo el tiempo me pregunten por Messi, prefiero que pregunten por mí”, confesó en una plática con el reconocido periodista Josep Pedrerol.

Lionel Messi y José Manuel Pinto como compañeros de Barcelona en 2013 (GETTY IMAGES)

Hay decenas de fotos de Lionel y Pinto juntos cuando compartían equipo en el Barça, pero el portero se retiró del futbol en 2014 y hace años se volcó a la música. Es en este contexto que expresa su enojo, ya que considera que tiene cosas importantes que decir de su nueva carrera. Mucha gente se me acerca solo para preguntarme por Messi y yo no tengo por qué contar nada, completó.

Palmarés de Pinto en Barcelona

  • Champions League (2): 2008-09, 2010-11
  • Mundial de Clubes (2): 2009, 2011
  • Supercopa de Europa (2): 2009, 2011
  • LaLiga (4): 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2012-13
  • Copa del Rey (2): 2008-09, 2011-12
  • Supercopa de España (4): 2009, 2010, 2011, 2013
Cabe mencionar que Pinto consiguió la mayoría de estos títulos siendo el arquero suplente, ya que el titular en la era dorada del Barcelona era Víctor Valdés.

En síntesis

  • José Manuel Pinto confesó que le molesta que siempre le pregunten por Messi.
  • El exarquero hizo estas declaraciones en una entrevista con el periodista Josep Pedrerol.
  • El español se retiró en 2014 del Barcelona para dedicarse a la música.
leandro barraza
Leandro Barraza
