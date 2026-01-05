Lionel Messi ha forjado buenas amistades a lo largo de su carrera futbolística. De hecho, el astro argentino logró convencer a algunos de ellos -como Luis Suárez o Rodrigo De Paul- para que lo acompañen en su aventura en el Inter Miami de la MLS.

Ahora bien, uno de los vínculos más estrechos que formó Messi en Barcelona fue con José Manuel Pinto. El exportero culé logró una afinidad como ningún otro futbolista de la plantilla, con el valor agregado de que al oriundo de Cádiz le gustaba juntarse con los argentinos para tomar mate.

Sin embargo, aunque esto parecería ser el deseo de cualquier futbolero, Pinto reveló el lado negativo de tener una relación de amistad con Messi. “Me molesta que todo el tiempo me pregunten por Messi, prefiero que pregunten por mí”, confesó en una plática con el reconocido periodista Josep Pedrerol.

Lionel Messi y José Manuel Pinto como compañeros de Barcelona en 2013 (GETTY IMAGES)

Hay decenas de fotos de Lionel y Pinto juntos cuando compartían equipo en el Barça, pero el portero se retiró del futbol en 2014 y hace años se volcó a la música. Es en este contexto que expresa su enojo, ya que considera que tiene cosas importantes que decir de su nueva carrera. “Mucha gente se me acerca solo para preguntarme por Messi y yo no tengo por qué contar nada“, completó.

Palmarés de Pinto en Barcelona

Champions League (2): 2008-09, 2010-11

2008-09, 2010-11 Mundial de Clubes (2): 2009, 2011

2009, 2011 Supercopa de Europa (2): 2009, 2011

2009, 2011 LaLiga (4): 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2012-13

2008-09, 2009-10, 2010-11, 2012-13 Copa del Rey (2): 2008-09, 2011-12

2008-09, 2011-12 Supercopa de España (4): 2009, 2010, 2011, 2013

Cabe mencionar que Pinto consiguió la mayoría de estos títulos siendo el arquero suplente, ya que el titular en la era dorada del Barcelona era Víctor Valdés.

En síntesis