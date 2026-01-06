Así quedó el cuadro de cuartos de final de la Copa Africana de Naciones tras las victorias de Argelia y Costa de Marfil

Este martes se cerró la fase de octavos de final de la Copa Africana de Naciones, dejando definidos todos los cruces de los cuartos y elevando al máximo la expectativa rumbo a la recta decisiva del torneo. Con partidos intensos y finales cargados de dramatismo, ya están los ocho mejores equipos en carrera por el título continental.

Publicidad

Publicidad

Argelia logró una clasificación agónica tras imponerse al Congo en tiempo suplementario, gracias a un gol de Adil Boulbina a los 119 minutos, resultado que le permitió meterse entre los candidatos y asegurar un cruce de alto voltaje frente a Nigeria.

Por su parte, Costa de Marfil mostró solidez y autoridad al derrotar 3-0 a Burkina Faso, sellando su boleto sin sobresaltos. El combinado marfileño ahora tendrá un desafío histórico por delante cuando enfrente a Egipto, uno de los gigantes del futbol africano.

Con estos resultados, el torneo entra en su etapa más atractiva, con duelos entre selecciones que llegan con estilos definidos y planteles cargados de figuras. Cada partido promete ser una final anticipada.

Publicidad

Publicidad

Así quedó el cuadro de cuartos de final de la Copa Africana

Viernes 9 de enero de 2026

Mali vs. Senegal Hora: 10:00 hs Estadio: Ibn Batouta Stadium, Tánger (Marruecos)



ver también Mientras en Real Madrid gana 30 millones, el salario que tendría Vinícius Jr. en Chelsea

Camerún vs. Marruecos Hora: 13:00 hs Estadio: Stade Prince Moulay Abdallah, Rabat (Marruecos)



Sábado 10 de enero de 2026

Argelia vs. Nigeria Hora: 10:00 hs Estadio: Stade de Marrakech, Marrakech (Marruecos)

Egipto vs. Costa de Marfil Hora: 13:00 hs Estadio: Le Grand Stade Agadir, Agadir (Marruecos)



Publicidad

Publicidad

*Los horarios son en tiempo de México

En síntesis