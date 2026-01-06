Es tendencia:
COPA AFRICANA DE NACIONES

Así quedó el cuadro de cuartos de final de la Copa Africana de Naciones tras las victorias de Argelia y Costa de Marfil

Ya están definidos los ocho equipos que siguen en carrera para quedarse con el título de la Copa Africana de Naciones 2025-2026.

Por Ramiro Canessa

Argelia está en cuartos de final de la Copa Africana.
Este martes se cerró la fase de octavos de final de la Copa Africana de Naciones, dejando definidos todos los cruces de los cuartos y elevando al máximo la expectativa rumbo a la recta decisiva del torneo. Con partidos intensos y finales cargados de dramatismo, ya están los ocho mejores equipos en carrera por el título continental.

Argelia logró una clasificación agónica tras imponerse al Congo en tiempo suplementario, gracias a un gol de Adil Boulbina a los 119 minutos, resultado que le permitió meterse entre los candidatos y asegurar un cruce de alto voltaje frente a Nigeria.

Por su parte, Costa de Marfil mostró solidez y autoridad al derrotar 3-0 a Burkina Faso, sellando su boleto sin sobresaltos. El combinado marfileño ahora tendrá un desafío histórico por delante cuando enfrente a Egipto, uno de los gigantes del futbol africano.

Con estos resultados, el torneo entra en su etapa más atractiva, con duelos entre selecciones que llegan con estilos definidos y planteles cargados de figuras. Cada partido promete ser una final anticipada.

Así quedó el cuadro de cuartos de final de la Copa Africana

Viernes 9 de enero de 2026

  • Mali vs. Senegal
    • Hora: 10:00 hs
    • Estadio: Ibn Batouta Stadium, Tánger (Marruecos)
  • Camerún vs. Marruecos
    • Hora: 13:00 hs
    • Estadio: Stade Prince Moulay Abdallah, Rabat (Marruecos)

Sábado 10 de enero de 2026

  • Argelia vs. Nigeria
    • Hora: 10:00 hs
    • Estadio: Stade de Marrakech, Marrakech (Marruecos)
  • Egipto vs. Costa de Marfil
    • Hora: 13:00 hs
    • Estadio: Le Grand Stade Agadir, Agadir (Marruecos)
*Los horarios son en tiempo de México

En síntesis

  • Argelia venció al Congo con gol de Adil Boulbina al minuto 119 de la prórroga.
  • El viernes 9 de enero de 2026 iniciarán los cuartos de final en estadios de Marruecos.
  • Costa de Marfil derrotó 2-0 a Burkina Faso y enfrentará a Egipto en la siguiente fase.
ramiro canessa
Ramiro Canessa
