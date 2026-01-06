Así quedó el cuadro de cuartos de final de la Copa Africana de Naciones tras las victorias de Argelia y Costa de Marfil

Este martes se cerró la fase de octavos de final de la Copa Africana de Naciones, dejando definidos todos los cruces de los cuartos y elevando al máximo la expectativa rumbo a la recta decisiva del torneo. Con partidos intensos y finales cargados de dramatismo, ya están los ocho mejores equipos en carrera por el título continental.
Argelia logró una clasificación agónica tras imponerse al Congo en tiempo suplementario, gracias a un gol de Adil Boulbina a los 119 minutos, resultado que le permitió meterse entre los candidatos y asegurar un cruce de alto voltaje frente a Nigeria.
Por su parte, Costa de Marfil mostró solidez y autoridad al derrotar 3-0 a Burkina Faso, sellando su boleto sin sobresaltos. El combinado marfileño ahora tendrá un desafío histórico por delante cuando enfrente a Egipto, uno de los gigantes del futbol africano.
Con estos resultados, el torneo entra en su etapa más atractiva, con duelos entre selecciones que llegan con estilos definidos y planteles cargados de figuras. Cada partido promete ser una final anticipada.
Así quedó el cuadro de cuartos de final de la Copa Africana
Viernes 9 de enero de 2026
- Mali vs. Senegal
- Hora: 10:00 hs
- Estadio: Ibn Batouta Stadium, Tánger (Marruecos)
- Camerún vs. Marruecos
- Hora: 13:00 hs
- Estadio: Stade Prince Moulay Abdallah, Rabat (Marruecos)
Sábado 10 de enero de 2026
- Argelia vs. Nigeria
- Hora: 10:00 hs
- Estadio: Stade de Marrakech, Marrakech (Marruecos)
- Egipto vs. Costa de Marfil
- Hora: 13:00 hs
- Estadio: Le Grand Stade Agadir, Agadir (Marruecos)
*Los horarios son en tiempo de México
En síntesis
- Argelia venció al Congo con gol de Adil Boulbina al minuto 119 de la prórroga.
- El viernes 9 de enero de 2026 iniciarán los cuartos de final en estadios de Marruecos.
- Costa de Marfil derrotó 2-0 a Burkina Faso y enfrentará a Egipto en la siguiente fase.