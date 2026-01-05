Mientras en Real Madrid gana 30 millones, el salario que tendría Vinícius Jr. en Chelsea

Vinícius Jr. se ha convertido en uno de los jugadores más determinantes del Real Madrid en los últimos años. Su calidad, velocidad y capacidad goleadora lo han posicionado como una de las máximas estrellas del club y del futbol europeo, consolidándolo como un referente dentro del Bernabéu.

Vini Jr en Real Madrid (Getty Images)

A pesar de su importancia en el equipo, en los últimos meses han surgido constantes rumores sobre un posible cambio de equipo. El brasileño podría estar abierto a un nuevo desafío, y varios clubes importantes de Europa ya han mostrado interés en contratarlo, conscientes de que sería un fichaje de enorme impacto.

Según distintas versiones, la relación de Vinícius Jr. con Xabi Alonso no sería la mejor, algo que también estaría influyendo en la posibilidad de su salida. El atacante busca proyectos donde pueda seguir creciendo y tener protagonismo en competiciones nacionales e internacionales.

Entre los clubes que lo quieren, Chelsea aparece como el más decidido a romper el mercado. El club inglés quiere reforzar su delantera con una estrella de primer nivel y, según reportes recientes, no escatimaría esfuerzos para intentar convencer al brasileño de mudarse a Londres.

El salario que le esperaría a Vini Jr

De acuerdo con Fichajes.com, Vinícius Jr. percibe actualmente 30 millones de euros brutos por temporada en el Real Madrid, cifra que lo convierte en uno de los futbolistas mejor pagados del plantel. En Chelsea, sin embargo, los salarios más altos están muy por debajo: Reece James cobra poco más de 15 millones, mientras que Enzo Fernández recibe cerca de 11 millones.

Por eso, para seducir al brasileño, los Blues podrían ofrecerle un contrato cercano o superior al que actualmente tiene James, ajustando la propuesta a su nivel y estatus dentro del fútbol mundial. De concretarse, sería un movimiento que marcaría un antes y un después en el mercado de fichajes europeo.