La carrera de Dani Alves estaba en su etapa final cuando vestía los colores de Pumas UNAM, pero su vida tuvo un cambio inesperado cuando fue denunciado y condenado por abuso sexual. Ahora, a casi tres años de aquel suceso que tuvo lugar en Barcelona en 2022, el brasileño está dispuesto a culminar su carrera futbolística dentro del campo de juego, dejando atrás su pasado judicial.

El club que compró Dani Alves para retirarse jugando

En las últimas horas se reveló una información que indica que Alves compró el Sporting Clube de Sao Jao de Ver, club que milita en la Tercera División de Portugal. Este sería el puntapié inicial y decisivo para que Alves se pueda retirar jugando, ya que decidiría volver a calzarse el traje de futbolista los primeros seis meses del 2026.

Alves jugó su último partido en Pumas, justamente en 2023, antes de ser detenido y juzgado en España. El paso del histórico lateral por el futbol mexicano fue muy corto, ya que apenas jugó un total de 13 partidos, sin poder convertir y repartiendo cinco asistencias.

Dani Alves fue parte del último Mundial con Brasil 2022. (GETTY IMAGES)

Aunque por el momento no está confirmado que la vuelta al futbol de Alves sea una realidad, lo cierto es que al tener injerencia directa en el club, todo indica que cumplirá con su último deseo como jugador de poder retirarse dentro del campo de juego. Algo que cree más que conveniente para una trayectoria en la que acumuló un total de 43 trofeos entre clubes y selecciones.

Para muchos se trata de una polémica decisión, ya que Alves fue condenado por abuso sexual a cuatro años y seis meses de prisión, aunque solamente estuvo tras las rejas hasta marzo de 2024. El brasileño terminó pagando una fianza millonaria de 1.1 millones de dólares para obtener la libertad. Sin embargo, otros tantos sostienen que es una forma de darle una segunda oportunidad a alguien que había tenido una carrera intachable hasta lo sucedido en 2022.

