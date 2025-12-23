Desde hace unas semanas comenzó el rumor de que Diber Cambindo llegaría al Club León. Sin embargo, la situación se estaba complicando, y había equipos como Pumas que estaban en espera de ver qué sucedía. La buena noticia es que todo esto llegó a un buen puerto y el colombiano goleador está cerca de llegar al equipo de Ignacio Ambriz.

Cambindo y los otros 2 refuerzos para León

De acuerdo con la información de Carlos Ponce de León, todo estaba frenado porque el representante de Cambindo, Sebastián Olarte, habría rechazado una oferta buena de la MLS, con Pumas estuvo a punto de darlo por 5 millones de dólares y bloqueó su llegada a León por un momento porque quería más comisiones.

Para buena suerte las cosas ya se solucionaron y de acuerdo con el periodista Christian Ramírez, en pocas horas se confirmará su llegada al conjunto esmeralda. Pero la misma fuente dio a conocer que no es el único que arriba al equipo de La Fiera, sino que viene con un par de refuerzos que le serán útiles a la escuadra de Nacho.

El primero de ellos sería Juanpi Domínguez, el actual bicampeón con Toluca llegará a la escuadra como uno de los elementos de ataque más esperados, ya que las oportunidades se le negaron al 100% en la escuadra escarlata, por lo que tiene muchas posibilidades de ser parte del 11 titular de esta escuadra para el Clausura 2026.

El segundo, según la fuente es Nicolás Vallejo, el también delantero argentino sería el otro elemento que arriba al equipo para reforzarlo, a sus 21 años se despidió del Liverpool FC Montevideo. Se desempeña más como un extremo derecho, por lo que es una incorporación que le podría venir muy bien a la escuadra.

En síntesis

Parece que el Club León está decidido a sacudirse el mal sabor de boca del torneo pasado (donde terminaron en penúltimo lugar) y está armando un “trabuco” ofensivo para el Clausura 2026 bajo el mando de Ignacio Ambriz.

