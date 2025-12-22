¿Dónde y en qué estadio se juega Napoli vs. Bolonia por la final de la Supercopa de Italia 2025?

Llegó el día: este lunes 22 de diciembre Napoli y Bolonia se ven las caras en el marco de la final de la Supercopa de Italia 2025. Históricamente, este encuentro se disputó en tierras italianas. Sin embargo, la presente edición no solo se mudó de país, sino también de continente.

Publicidad

Publicidad

¿En qué estadio se juega la final de la Supercopa de Italia?

El encuentro entre Napoli y Bolonia se disputará en Medio Oriente, más precisamente en el Al-Awwal Park de Riad, Arabia Saudita. Este estadio fue construido entre 2011 y 2014 y finalmente inaugurado el 7 de mayo de 2015 sobre el campus de la King Saud University, aunque desde entonces ha sufrido varios cambios de nombre por motivos comerciales y de patrocinio. Su capacidad actual ronda los 25.000 espectadores.

Estadio de Al-Nassr (GETTY IMAGES)

Originalmente conocido como King Saud University Stadium y luego como Mrsool Park, en 2023 pasó a llamarse Al-Awwal Park tras un acuerdo de patrocinio, y es propiedad de la universidad pero operado por la Saudi Media Company (SMC). Desde octubre de 2020 es el estadio local del Al-Nassr, uno de los clubes más importantes de la Saudi Pro League desde que arribó nada más y nada menos que Cristiano Ronaldo.

Publicidad

Publicidad

¿A quién venció cada equipo para llegar a la final?