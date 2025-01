Real Madrid juega este miércoles 22 de enero contra RB Salzburgo por la Jornada 7 de la fase de liga de la UEFA Champions League. El equipo español está bajo presión y se ubica 20° en la tabla, por lo que necesita ganar para al menos intentar asegurar su lugar en los Playoffs.

En las horas previas a este duelo del Real Madrid, un medio español como Onda Cero reveló que Carlo Ancelotti tenía decidido abandonar al conjunto merengue una vez que finalizara la temporada 2024-2025. En este sentido, el técnico italiano salió a hablar de su futuro.

“Quiero ser muy claro: la fecha de salida de este club no la voy a decidir yo nunca, nunca en mi vida. Algún día llegará ese momento, pero no se cuándo será. No lo decido yo. Puede ser mañana”, manifestó Carlo Ancelotti en la conferencia de prensa previa al duelo por Champions League.

Asimismo, el entrenador de Real Madrid manifestó su deseo de quedarse hasta que Florentino Pérez termine su mandato: “En unos partidos, un año, cinco años… Florentino seguirá aquí cuatro años más y mi objetivo es alcanzar los cuatro años de Florentino. Y que así nos despidamos juntos“.

Por otro lado, luego de disipar los rumores de su salida, Carlo Ancelotti habló sobre la posibilidad de que el Real Madrid tenga que jugar los Playoffs para intentar clasificar a los octavos de final: “No tenemos muchas opciones. Si tenemos que jugarlo, lo haremos al máximo, teniendo en cuenta el calendario exigente, al que estamos acostumbrados”.

Carlo Ancelotti sobre Kylian Mbappé

Antes de su aparición en conferencia de prensa, quien habló fue Kylian Mbappé y el francés reveló que mejoró su nivel en Real Madrid porque dejó de pensar demasiado: “Yo pensaba mucho, tuve momentos de adaptación y pensé mucho en eso, como moverme, ir al espacio, si me choco con Vini o Rodrygo. Cuando pensas mucho no juegas bien tu juego”.

Ante esta declaración de Kylian Mbappé, Carlo Ancelotti lo aconsejó de una forma particular: “Que piense menos. Debes volver a lo básico en situaciones así. Cuando un jugador no es capaz de sacar su mejor versión, complica las jugadas. Y esto es incorrecto. Debes simplificar, no complicar”.