Radamel Falcao es, sin discusión, uno de los grandes delanteros que dejó el fútbol sudamericano y europeo en las últimas décadas. El colombiano marcó una era a base de goles, jerarquía y actuaciones memorables que lo colocaron entre los mejores atacantes del mundo durante varios años.

Publicidad

Publicidad

Hoy, ya en la recta final de su carrera profesional, el “Tigre” vive el fútbol desde otro lugar, priorizando el disfrute y el vínculo con su familia. A los 39 años, parecía haber cerrado un ciclo importante tras despedirse de Millonarios, uno de los clubes más importantes de su vida y de su país.

Falcao en Millonarios (Getty Images)

Sin embargo, cuando todo indicaba que ese adiós sería definitivo, el destino volvió a cruzarlo con el equipo azul. Luego de varias charlas con la dirigencia, Falcao alcanzó un nuevo acuerdo y continuará defendiendo la camiseta de Millonarios a partir de la próxima temporada.

Publicidad

Publicidad

La confirmación llegó a través de las redes oficiales del club, con un mensaje cargado de emoción: “Y hay amores que merecen un último baile, he is back, Falcao”, publicaron, celebrando el regreso del máximo ídolo reciente y desatando la ilusión de los aficionados.

Tweet placeholder

Antes de sellar su continuidad, el delantero analizó otras propuestas del continente. Tanto Emelec de Ecuador como Cerro Porteño de Paraguay mostraron interés concreto en sumarlo, pero las negociaciones no prosperaron y el atacante optó por quedarse en casa.

Publicidad

Publicidad

ver también Luis Díaz brilla con un doblete de asistencias en la goleada del Bayern Múnich ante Red Bull Salzburgo

La carrera de Radamel Falcao

1999–2001: Lanceros Boyacá

Lanceros Boyacá 2004–2009: River Plate

River Plate 2009–2011: Porto

Porto 2011–2013: Atlético de Madrid

Atlético de Madrid 2013–2019: AS Monaco

AS Monaco 2014–2015: Manchester United (préstamo)

Manchester United (préstamo) 2015–2016: Chelsea (préstamo)

Chelsea (préstamo) 2019–2021: Galatasaray

Galatasaray 2021–2024: Rayo Vallecano

Rayo Vallecano 2024–2025: Millonarios

En síntesis