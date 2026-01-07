Radamel Falcao es, sin discusión, uno de los grandes delanteros que dejó el fútbol sudamericano y europeo en las últimas décadas. El colombiano marcó una era a base de goles, jerarquía y actuaciones memorables que lo colocaron entre los mejores atacantes del mundo durante varios años.
Hoy, ya en la recta final de su carrera profesional, el “Tigre” vive el fútbol desde otro lugar, priorizando el disfrute y el vínculo con su familia. A los 39 años, parecía haber cerrado un ciclo importante tras despedirse de Millonarios, uno de los clubes más importantes de su vida y de su país.
Sin embargo, cuando todo indicaba que ese adiós sería definitivo, el destino volvió a cruzarlo con el equipo azul. Luego de varias charlas con la dirigencia, Falcao alcanzó un nuevo acuerdo y continuará defendiendo la camiseta de Millonarios a partir de la próxima temporada.
La confirmación llegó a través de las redes oficiales del club, con un mensaje cargado de emoción: “Y hay amores que merecen un último baile, he is back, Falcao”, publicaron, celebrando el regreso del máximo ídolo reciente y desatando la ilusión de los aficionados.
Antes de sellar su continuidad, el delantero analizó otras propuestas del continente. Tanto Emelec de Ecuador como Cerro Porteño de Paraguay mostraron interés concreto en sumarlo, pero las negociaciones no prosperaron y el atacante optó por quedarse en casa.
La carrera de Radamel Falcao
- 1999–2001: Lanceros Boyacá
- 2004–2009: River Plate
- 2009–2011: Porto
- 2011–2013: Atlético de Madrid
- 2013–2019: AS Monaco
- 2014–2015: Manchester United (préstamo)
- 2015–2016: Chelsea (préstamo)
- 2019–2021: Galatasaray
- 2021–2024: Rayo Vallecano
- 2024–2025: Millonarios
