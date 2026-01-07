Es tendencia:
logotipo del encabezado
FUTBOL INTERNACIONAL

El sorprendente destino de Radamel Falcao para la temporada 2026

Radamel Falcao vuelve a ser noticia en el mercado de pases con una decisión que nadie esperaba. A sus 39 años, el delantero colombiano acordó su llegada a un nuevo club para 2026.

Por Ramiro Canessa

Sigue a Bolavip en Google!
Radamel Falcao ya definió su futuro.
© Getty ImagesRadamel Falcao ya definió su futuro.

Radamel Falcao es, sin discusión, uno de los grandes delanteros que dejó el fútbol sudamericano y europeo en las últimas décadas. El colombiano marcó una era a base de goles, jerarquía y actuaciones memorables que lo colocaron entre los mejores atacantes del mundo durante varios años.

Publicidad

Hoy, ya en la recta final de su carrera profesional, el “Tigre” vive el fútbol desde otro lugar, priorizando el disfrute y el vínculo con su familia. A los 39 años, parecía haber cerrado un ciclo importante tras despedirse de Millonarios, uno de los clubes más importantes de su vida y de su país.

Falcao en Millonarios (Getty Images)

Falcao en Millonarios (Getty Images)

Sin embargo, cuando todo indicaba que ese adiós sería definitivo, el destino volvió a cruzarlo con el equipo azul. Luego de varias charlas con la dirigencia, Falcao alcanzó un nuevo acuerdo y continuará defendiendo la camiseta de Millonarios a partir de la próxima temporada.

Publicidad

La confirmación llegó a través de las redes oficiales del club, con un mensaje cargado de emoción: “Y hay amores que merecen un último baile, he is back, Falcao”, publicaron, celebrando el regreso del máximo ídolo reciente y desatando la ilusión de los aficionados.

Tweet placeholder

Antes de sellar su continuidad, el delantero analizó otras propuestas del continente. Tanto Emelec de Ecuador como Cerro Porteño de Paraguay mostraron interés concreto en sumarlo, pero las negociaciones no prosperaron y el atacante optó por quedarse en casa.

Publicidad
Luis Díaz brilla con un doblete de asistencias en la goleada del Bayern Múnich ante Red Bull Salzburgo

ver también

Luis Díaz brilla con un doblete de asistencias en la goleada del Bayern Múnich ante Red Bull Salzburgo

La carrera de Radamel Falcao

  • 1999–2001: Lanceros Boyacá
  • 2004–2009: River Plate
  • 2009–2011: Porto
  • 2011–2013: Atlético de Madrid
  • 2013–2019: AS Monaco
  • 2014–2015: Manchester United (préstamo)
  • 2015–2016: Chelsea (préstamo)
  • 2019–2021: Galatasaray
  • 2021–2024: Rayo Vallecano
  • 2024–2025: Millonarios

En síntesis

  • Radamel Falcao renovó su contrato con Millonarios para jugar a partir de la próxima temporada.
  • El delantero colombiano de 39 años rechazó ofertas de los clubes Emelec y Cerro Porteño.
  • La trayectoria de Falcao incluye pasos por equipos como River Plate, Porto y Atlético de Madrid.
ramiro canessa
Ramiro Canessa
Lee también
Falcao fue contactado por un equipo para jugar la Copa Libertadores
Futbol Internacional

Falcao fue contactado por un equipo para jugar la Copa Libertadores

Ni James ni Falcao: este es el ídolo colombiano de Richard Ríos
Futbol Internacional

Ni James ni Falcao: este es el ídolo colombiano de Richard Ríos

¿Marcarán una época? James Rodríguez y Luis Díaz van por el récord de una leyenda de Colombia
Conmebol

¿Marcarán una época? James Rodríguez y Luis Díaz van por el récord de una leyenda de Colombia

Código de referido Pickwin: Un bono fuera de lo común con premios de hasta $850 MXN
Apuestas

Código de referido Pickwin: Un bono fuera de lo común con premios de hasta $850 MXN

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo