Bayern Múnich disputó un amistoso de preparación antes de retomar la competencia oficial en 2026. Los Bávaros se enfrentaron al Red Bull Salzburgo de Austria con el objetivo de recuperar ritmo y ajustar detalles para lo que viene en la temporada.

Luis Díaz, la figura colombiana del equipo alemán, no arrancó como titular, ya que el cuerpo técnico decidió darle descanso y ubicarlo en el banquillo, sabiendo que en los próximos días tendrán un partido importante por el torneo en el cuál son líderes.

A pesar de no iniciar el partido, el extremo ingresó en la segunda mitad y rápidamente volvió a mostrar su calidad, sumando precisión y dinamismo al ataque del Bayern.

El equipo dirigido por Vincent Kompany, que ha tenido un arranque de año sobresaliente, se llevó la victoria con un contundente 5-0, dejando buenas sensaciones de cara al reinicio de la Bundesliga.

Luis Díaz volvió a destacarse y aportó un doblete de asistencias, demostrando que mantiene el nivel que lo convirtió en una de las figuras del 2025. Además, también se hizo viral una jugada en la que se sacó a seis jugadores de encima, demostrando toda su jerarquía.

Con este triunfo, Bayern Múnich suma confianza y ritmo para los próximos desafíos, mientras su estrella colombiana se asegura minutos y protagonismo antes de los compromisos oficiales. Con este nivel Díaz se prepara para un excelente 2026.

¿Cuándo vuelve a jugar Bayern Múnich?

Los Bávaros vuelven a jugar oficialmente el próximo 11 de enero desde las 10:30 hs de la CDMX por la jornada 16 de la Bundesliga ante Wolfsburgo. Bayern es líder con 41 puntos y le saca nueve puntos de ventaja a su principal perseguidor, Borussia Dortmund.

