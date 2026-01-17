Gianluigi Donnarumma dejará el Manchester City para volver al fútbol italiano

La portería del Manchester City parece haber encontrado seguridad con la llegada de Gianluigi Donnarumma a los Ciudadanos. El italiano dejó en París Saint-Germain envuelto en un escándalo, pero rápidamente se adaptó a su nuevo equipo, aunque ya se está especulando con un posible regreso a la Serie A, liga que lo vio nacer deportivamente.

Su representante, Enzo Raiola, fue muy claro a la hora de referirse al futuro de Donnarumma. Si bien se encargó de dejar constancia de que el portero está muy cómodo en su nuevo club y con el objetivo de conseguir cosas grandes, la realidad es que el futbol italiano es un destino que siempre seduce a la hora de contemplar opciones. Sin ir más lejos, el mánager reveló que varios clubes de dicho país consultaron condiciones por Gianluigi hace muy poco.

El representante de Donnarumma confirmó el deseo del jugador

“Algún día volverá a la Serie A , aunque hoy en Manchester ha encontrado un proyecto estupendo y muy interesante y le está yendo muy bien. Este verano hubo interés de clubes italianos por Gigio“, expresó Raiola.

Donnarumma desea regresar al futbol italiano en algún momento. (GETTY IMAGES)

Donnarumma tiene apenas 26 años y un valor de 45 millones de euros, pero en su corta carrera en la que inició desde muy joven en la portería del Milan ya acumula 446 partidos, una cifra que expone la enorme regularidad que presente dentro del campo, sin lesiones importantes y un nivel que le permite ser una garantía cada vez que se lo necesita.

A su vez, está consolidado en la portería de la selección italiana, por lo que se trata de un protagonista con el que cualquiera quisiera contar. Aunque no trascendió quiénes serían los interesados en adquirir al jugador, está claro que se trataría de un gigante, que despertaría todavía más polémica tras su polémica y controversial salida de Milan en su momento.

