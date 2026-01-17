Así quedó la tabla de posiciones de la Premier League tras el empate de Arsenal y la derrota de Manchester City

Arsenal no pudo aprovechar el tropiezo de Manchester City. El conjunto comandado por Pep Guardiola perdió el clásico contra Manchester United en el primer turno del sábado en la Premier League, pero los Gunners no lograron superar a Nottingham Forest y dejaron escapar una oportunidad de despegarse.

Los de Mikel Arteta visitaron el City Ground por la Jornada 22, pero igualaron 0-0 y apenas sumaron una unidad. De esta manera, Arsenal sigue siendo líder y ahora le saca siete puntos a Manchester City, pero podría terminar el fin de semana con una ventaja inferior.

Tabla de posiciones de la Premier League 2025-26

Oportunidad de oro para Aston Villa

El gran beneficiado de los resultados de Arsenal y Manchester City es Aston Villa. El equipo de Birmingham debe jugar contra Everton en condición de local y, de ganar, subirá al segundo puesto de la tabla a tan solo cuatro puntos de la cima.

