Premier League

Así quedó la tabla de posiciones de la Premier League tras el empate de Arsenal y la derrota de Manchester City

Los Gunners y los Ciudadanos no pudieron sumar de a tres unidades en la Jornada 22 del campeonato inglés.

Por Leandro Barraza

Arsenal no pudo aprovechar el tropiezo de Manchester City. El conjunto comandado por Pep Guardiola perdió el clásico contra Manchester United en el primer turno del sábado en la Premier League, pero los Gunners no lograron superar a Nottingham Forest y dejaron escapar una oportunidad de despegarse.

Los de Mikel Arteta visitaron el City Ground por la Jornada 22, pero igualaron 0-0 y apenas sumaron una unidad. De esta manera, Arsenal sigue siendo líder y ahora le saca siete puntos a Manchester City, pero podría terminar el fin de semana con una ventaja inferior.

Tabla de posiciones de la Premier League 2025-26

Oportunidad de oro para Aston Villa

El gran beneficiado de los resultados de Arsenal y Manchester City es Aston Villa. El equipo de Birmingham debe jugar contra Everton en condición de local y, de ganar, subirá al segundo puesto de la tabla a tan solo cuatro puntos de la cima.

En síntesis

  • Arsenal igualó 0-0 ante Nottingham Forest en la Jornada 22 de la Premier League.
  • El equipo de Mikel Arteta lidera con siete puntos de ventaja sobre Manchester City.
  • Aston Villa podría quedar a cuatro puntos de la cima si vence a Everton.
