¿Juega Erling Haaland? Las alineaciones de Manchester City vs. Chelsea por la jornada 20 de la Premier League 2025-26

Desde las 11:30 horas de la CDMX, la Premier League ofrecerá uno de los choques más atractivos de la jornada. Manchester City y Chelsea se verán las caras en un duelo cargado de figuras y con mucho en juego para ambos equipos en la fecha 20 del campeonato.

El City llega con la necesidad de reaccionar tras haber dejado puntos en el camino en la jornada anterior, donde igualó sin goles ante Sunderland. Ese resultado le permitió al líder, Arsenal, estirar la diferencia, aunque los dirigidos por Pep Guardiola saben que una victoria en casa les permitiría recortar distancia y volver a meterse de lleno en la pelea por el título.

A pesar de ese traspié, el conjunto ciudadano mantiene una base sólida y un plantel plagado de estrellas. Con Erling Haaland como referencia ofensiva y varios nombres creativos a su alrededor, el City intentará imponer condiciones desde el inicio y hacerse fuerte ante su gente.

Chelsea, en cambio, atraviesa días convulsionados. Los Blues llegan golpeados luego de una decisión fuerte: la salida de Enzo Maresca, quien fue despedido tras una serie de malos resultados. El equipo deberá reinventarse rápidamente para no perder terreno en una temporada que había comenzado de forma prometedora.

La irregularidad fue marcando el camino del conjunto londinense con el correr de las fechas y ahora el desafío pasa por recuperar confianza en un escenario complejo como el Etihad Stadium. Aun así, el talento individual sigue siendo una de sus principales armas.

Alineación del City para recibir a Chelsea

Gianluigi Donnarumma

Matheus Nunes

Rúben Dias

Joško Gvardiol

Nico O’Reilly

Bernardo Silva

Nicolás González

Phil Foden

Savinho

Rayan Cherki

Erling Haaland

Alineación de Chelsea para visitar al City

Robert Sánchez

Josh Acheampong

Wesley Fofana

Malo Gusto

Moisés Caicedo

Enzo Fernández

Estevao

Cole Palmer

Alejandro Garnacho

João Pedro

