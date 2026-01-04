Es tendencia:
logotipo del encabezado
PREMIER LEAGUE

¿Juega Erling Haaland? Las alineaciones de Manchester City vs. Chelsea por la jornada 20 de la Premier League 2025-26

Los Citizens no quieren perderle más pisada al Arsenal y necesitan sumar de a tres ante un Chelsea necesitado de puntos que viene de quedarse sin entrenador.

Por Ramiro Canessa

Sigue a Bolavip en Google!
Manchester City vs. Chelsea por la Premier League.
© Getty ImagesManchester City vs. Chelsea por la Premier League.

Desde las 11:30 horas de la CDMX, la Premier League ofrecerá uno de los choques más atractivos de la jornada. Manchester City y Chelsea se verán las caras en un duelo cargado de figuras y con mucho en juego para ambos equipos en la fecha 20 del campeonato.

Publicidad

El City llega con la necesidad de reaccionar tras haber dejado puntos en el camino en la jornada anterior, donde igualó sin goles ante Sunderland. Ese resultado le permitió al líder, Arsenal, estirar la diferencia, aunque los dirigidos por Pep Guardiola saben que una victoria en casa les permitiría recortar distancia y volver a meterse de lleno en la pelea por el título.

A pesar de ese traspié, el conjunto ciudadano mantiene una base sólida y un plantel plagado de estrellas. Con Erling Haaland como referencia ofensiva y varios nombres creativos a su alrededor, el City intentará imponer condiciones desde el inicio y hacerse fuerte ante su gente.

Chelsea, en cambio, atraviesa días convulsionados. Los Blues llegan golpeados luego de una decisión fuerte: la salida de Enzo Maresca, quien fue despedido tras una serie de malos resultados. El equipo deberá reinventarse rápidamente para no perder terreno en una temporada que había comenzado de forma prometedora.

Publicidad

La irregularidad fue marcando el camino del conjunto londinense con el correr de las fechas y ahora el desafío pasa por recuperar confianza en un escenario complejo como el Etihad Stadium. Aun así, el talento individual sigue siendo una de sus principales armas.

Alineación del City para recibir a Chelsea

  • Gianluigi Donnarumma
  • Matheus Nunes
  • Rúben Dias
  • Joško Gvardiol
  • Nico O’Reilly
  • Bernardo Silva
  • Nicolás González
  • Phil Foden
  • Savinho
  • Rayan Cherki
  • Erling Haaland
Mientras Gilberto Mora cuesta 10 millones, el valor de mercado de Lionel Messi

ver también

Mientras Gilberto Mora cuesta 10 millones, el valor de mercado de Lionel Messi

Alineación de Chelsea para visitar al City

  • Robert Sánchez
  • Josh Acheampong
  • Wesley Fofana
  • Malo Gusto
  • Moisés Caicedo
  • Enzo Fernández
  • Estevao
  • Cole Palmer
  • Alejandro Garnacho
  • João Pedro
Publicidad

En síntesis

  • Manchester City recibe al Chelsea a las 11:30 horas por la jornada 20 del torneo.
  • Erling Haaland lidera el ataque del City tras el empate 0-0 ante el Sunderland.
  • Chelsea despidió al técnico Enzo Maresca previo a su visita al Etihad Stadium.
ramiro canessa
Ramiro Canessa
    Lee también
    ¿Por qué no juega Moisés Caicedo en Manchester City vs. Chelsea?
    UEFA

    ¿Por qué no juega Moisés Caicedo en Manchester City vs. Chelsea?

    ¿Por qué no juega Isco en Real Madrid vs. Betis por LaLiga 2025-26?
    UEFA

    ¿Por qué no juega Isco en Real Madrid vs. Betis por LaLiga 2025-26?

    ¿Por qué no juegan Salah y Ekitiké en Liverpool vs. Fulham?
    UEFA

    ¿Por qué no juegan Salah y Ekitiké en Liverpool vs. Fulham?

    Checo Pérez contradijo a Sheinbaum en su postura por la captura de Nicolás Maduro
    FÓRMULA 1

    Checo Pérez contradijo a Sheinbaum en su postura por la captura de Nicolás Maduro

    Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

    Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

    compliance-1compliance-2compliance-3
    Better Collective Logo