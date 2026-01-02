Es tendencia:
Mientras Gilberto Mora cuesta 10 millones, el valor de mercado de Lionel Messi

Mientras Gilberto Mora se consolida como una de las grandes promesas del futbol mexicano con una cotización en alza, Lionel Messi mantiene un valor de mercado que sigue marcando diferencias a nivel mundial.

Por Ramiro Canessa

Gilberto Mora vs. Lionel Messi: valores de mercado.
© Getty ImagesGilberto Mora vs. Lionel Messi: valores de mercado.

Lionel Messi sigue dando que hablar a los 38 años y, para muchos, continúa siendo uno de los mejores futbolistas del mundo. Lejos de bajar su nivel, el argentino viene de un gran 2025 con Inter Miami, donde logró consagrarse campeón y volvió a demostrar que su jerarquía permanece intacta dentro del campo de juego.

Lionel Messi campeón con Inter Miami (Getty Images)

De cara a 2026, Messi quiere más. Su gran objetivo es volver a levantar un título con la Selección Argentina, con la ilusión intacta de conseguir el bicampeonato del mundo. A pesar de su edad y de que ya no se encuentra en el pico físico de otras etapas, su influencia deportiva y simbólica sigue siendo determinante a nivel mundial.

Sin embargo, el paso del tiempo también impacta en lo económico. Según la última actualización de Transfermarkt, Lionel Messi está tasado actualmente en 15 millones de euros, una cifra baja si se la compara con los valores que supo alcanzar a lo largo de su carrera, cuando dominaba el mercado internacional.

La devaluación de Lionel Messi a lo largo de su carrera

El valor de mercado de Messi tuvo su punto más alto durante su etapa en el FC Barcelona y luego en el PSG. En 2021, tras su salida del club blaugrana, llegó a cotizar 80 millones de euros, mientras que en 2023, al pasar del PSG al Inter Miami, su valor era de 35 millones. Hoy, ya con 38 años, su tasación bajó a 15 millones de euros, reflejando una devaluación lógica vinculada exclusivamente a la edad y no a su rendimiento.

Gilberto Mora, la gran promesa de México que dispara su valor

En el otro extremo aparece Gilberto Mora, considerado la gran promesa del futbol mexicano. El joven talento ha tenido un crecimiento meteórico y, en la última actualización de Transfermarkt, pasó de valer 4,5 millones de euros a 10 millones, convirtiéndose en el futbolista mejor cotizado de toda la Liga MX.

Gilberto Mora en Xolos (Getty Images)

El nivel mostrado por Mora, sumado a su proyección internacional, lo posiciona como una de las grandes esperanzas de México de cara al Mundial 2026. Mientras Messi atraviesa la etapa final de su carrera con una lógica baja en su valor de mercado, Gilberto Mora representa el futuro, con una cotización en pleno ascenso.

En síntesis

  • Lionel Messi tiene un valor de mercado actual de 15 millones de euros a sus 38 años.
  • El mexicano Gilberto Mora aumentó su cotización de 4,5 a 10 millones de euros.
  • Mora se convirtió en el futbolista mejor cotizado de toda la Liga MX actualmente.
ramiro canessa
Ramiro Canessa
