¿Juega Mohamed Salah? Las alineaciones de Senegal vs. Egipto por la Copa África 2026

Senegal y Egipto se enfrentan este miércoles 14 de enero por una de las semifinales de la Copa África 2026. Ambas selecciones están a un solo partido de llegar a la gran final y eso es lo que buscarán en este juego que inicia a partir de las 11:00hs (CDMX).
Con respecto a Senegal, los Leones vienen de ganarle a Malí por 1-0 en los cuartos de final y antes habían derrotado por 3-1 a Sudán en octavos de final. Édouard Mendy, Kalidou Koulibaly y Sadio Mané son tres de las principales figuras del equipo.
Por su parte, Egipto venció por 3-2 a Costa de Marfil en los cuartos de final y antes derrotaron por 3-1 a Benín en los octavos de final. La selección de Mohamed Salah buscará ‘vengarse’ de Senegal tras la edición de 2021 en la que los Leones salieron campeones por penales en la final ante los Faraones.
La probable alineación de Senegal
- Edouard Mendy
- Krepin Diatta
- Kalidou Koulibaly
- Moussa Niakhaté
- Malick Diouf
- Habib Diarra
- Idrissa Gueye
- Pape Gueye
- Ndiaye
- Habib Diallo
- Sadio Mané
La probable alineación de Egipto
- El-Shenawy
- Yasser Ibrahim
- Abdelmaguid
- Rabia
- Mohamed Hany
- Marwan Attia
- Hamdy Fathy
- Ahmed Fatouh
- Emam Ashour
- Mohamed Salah
- Omar Marmoush