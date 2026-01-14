¿Juega Mohamed Salah? Las alineaciones de Senegal vs. Egipto por la Copa África 2026

Senegal y Egipto se enfrentan este miércoles 14 de enero por una de las semifinales de la Copa África 2026. Ambas selecciones están a un solo partido de llegar a la gran final y eso es lo que buscarán en este juego que inicia a partir de las 11:00hs (CDMX).

Con respecto a Senegal, los Leones vienen de ganarle a Malí por 1-0 en los cuartos de final y antes habían derrotado por 3-1 a Sudán en octavos de final. Édouard Mendy, Kalidou Koulibaly y Sadio Mané son tres de las principales figuras del equipo.

Por su parte, Egipto venció por 3-2 a Costa de Marfil en los cuartos de final y antes derrotaron por 3-1 a Benín en los octavos de final. La selección de Mohamed Salah buscará ‘vengarse’ de Senegal tras la edición de 2021 en la que los Leones salieron campeones por penales en la final ante los Faraones.

La probable alineación de Senegal

Edouard Mendy

Krepin Diatta

Kalidou Koulibaly

Moussa Niakhaté

Malick Diouf

Habib Diarra

Idrissa Gueye

Pape Gueye

Ndiaye

Habib Diallo

Sadio Mané

La probable alineación de Egipto