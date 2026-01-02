Espanyol recibirá a Barcelona este sábado en un derbi que promete ser de los más parejos de los últimos años. Los equipos chocarán en el RCDE Stadium por la Jornada 18 de LaLiga de España 2025-26 y ambos llegan al partido en un presente inmejorable.

Los Pericos arrastran una racha de cinco victorias consecutivas en el campeonato liguero y un triunfo los colocaría provisoriamente en puestos de clasificación a UEFA Champions League. Barcelona, en cambio, ganó todos los partidos ligueros desde la derrota en el clásico con Real Madrid y es el líder de la tabla.

Ambos equipos se juegan cosas importantes y la previa ya comenzó a calentarse con un comentario de Pere Milla Peña. El delantero de Espanyol acudió al programa ‘Perico Que Vola’, de Betevé, como invitado y contestó una pregunta de un aficionado que hizo ruido en Catalunya.

Puntualmente, un hincha de Espanyol que se encontraba en la grada del programa tomó el micrófono y le preguntó a Pere Milla si le gustaría pisar a Joan García (portero de Barcelona con pasado en Espanyol) o a Lamine Yamal. Luego de pensarlo un momento, eligió a Yamal.

Tras dar la polémica respuesta, bromeó con la repercusión que tendrían sus palabras en los medios. “Pere Milla va a pisar a Lamine Yamal”, dijo en tono de broma.

Tabla de posiciones de LaLiga de España 2025-26

