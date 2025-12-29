Es tendencia:
FUTBOL INTERNACIONAL

Mientras Lamine Yamal cuesta 200 millones, el nuevo valor de mercado de Gilberto Mora

La enorme diferencia de valores entre una de las mayores promesas del futbol mundial y el joven talento mexicano genera impacto en el mercado. Conocé cuánto cotiza hoy Gilberto Mora y qué proyección tiene a futuro.

Por Ramiro Canessa

Lamine Yamal vs. Gilberto Mora: diferencia de valores de mercado.
© Getty ImagesLamine Yamal vs. Gilberto Mora: diferencia de valores de mercado.

Lamine Yamal es, con apenas 18 años, uno de los futbolistas más impactantes del mundo en la actualidad. La joya del FC Barcelona viene dando que hablar desde los 16 años, cuando irrumpió en la élite con una naturalidad pocas veces vista. Su talento, personalidad y madurez lo posicionaron rápidamente como una de las grandes promesas de la actualidad.

Lamine Yamal en Barcelona (Getty Images)

El extremo español no solo se consolidó en el primer equipo blaugrana, sino que también en la selección española de Luis De La Fuente. Su proyección parece no tener techo y hoy es considerado uno de los jugadores jóvenes más determinantes del planeta.

En ese contexto aparece el nombre de Gilberto Mora, una de las mejores apariciones del futbol mexicano en los últimos años. Al igual que Yamal, Mora comenzó a destacarse desde muy joven y desde los 16 años ya llamaba la atención por su talento, visión de juego y personalidad dentro del campo.

Gilberto Mora brillando en Xolos (Getty Images)

Hoy, con apenas 17 años, Gil Mora es un pilar clave en Xolos de Tijuana y también en la Selección Mexicana. Su crecimiento fue constante y sostenido, convirtiéndose en una de las grandes esperanzas que tiene México a corto y largo plazo.

La diferencia de mercados es evidente: mientras Lamine Yamal alcanza un valor de 200 millones de euros, Gilberto Mora dio un salto enorme en su cotización. Tras el último análisis de Transfermarkt, el mexicano pasó de valer 4,5 millones a 10 millones de euros.

Este crecimiento lo llevó a convertirse en el futbolista más cotizado de la Liga MX en la actualidad, un logro notable para alguien de su edad. Mora ya no es solo una promesa, sino una realidad que empieza a marcar el futuro del futbol mexicano.

Los futbolistas más valiosos de la Liga MX

  1. G. Mora – 10 M€
  2. A. Saint-Maximin – 10 M€
  3. M. Ruiz – 9 M€
  4. E. Lira – 9 M€
  5. Á. Correa – 9 M€
  6. A. Vega – 9 M€
  7. G. Berterame – 8.5 M€
  8. Á. Fidalgo – 8.5 M€
  9. A. Zendejas – 8.5 M€
  10. A. González – 7 M€
En síntesis

  • Lamine Yamal es el futbolista más cotizado del mundo con 200 millones de euros.
  • Gilberto Mora alcanzó un valor de 10 millones de euros en diciembre de 2025.
  • El mediocampista Gilberto Mora lidera el ranking de los más valiosos de la Liga MX.
ramiro canessa
Ramiro Canessa
