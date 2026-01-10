La portería del Real Madrid parece estar asegurada por largos años con Thibaut Courtois bajo los tres postes. Sin embargo, en las últimas horas comenzó a sonar con mucha fuerza la posibilidad de que el belga sea seducido con millones de dólares para aceptar tomar la decisión de cambiar el futuro de su carrera y dejar la Casa Blanca.

Los millones que preparan desde Arabia Saudita para Thibaut Courtois

Según informaron desde E-News, desde Arabia Saudita están dispuestos a desembolsar una verdadera fortuna para quedarse con él. Aunque no trascendió quien sería el club interesado en realizar este movimiento económico, lo que se pudo confirmar es que tendrían preparado un contrato de 90 millones de euros por tres años para que el portero se una a sus filas.

Respecto a su salida de Madrid no habría mucho por negociar, ya que su contrato acaba a mediados de 2027, fecha hasta la que estarían dispuestos a esperar para poder adquirir sus servicios. La liga de Arabia Saudita no quiere detener su paso firme en la contratación de estrellas de primer nivel, por lo que pusieron el objetivo en el guardametas del equipo más importante del mundo para continuar con la vara alta.

Thibaut Courtois, portero del Real Madrid, podría pasar al futbol de Arabia Saudita. (GETTY IMAGES)

Tibu no se ha expresado públicamente sobre sus intenciones a futuro, por lo que no ha abierto ni cerrado la puerta a una posible salida de Real Madrid. Cuando todo parece que está dado para que la historia sea eterna en los Merengues, ya han habido casos de sobra que demuestran que las cosas pueden cambiar su rumbo de la noche a la mañana y terminar en una despedida, como lo fueron los casos de Cristiano Ronaldo, Toni Kroos o el propio Karim Benzema, hoy jugando en la Saudi Pro League.

Courtois, de 33 años, llegó al Real Madrid en 2018 y desde entonces ha sido el dueño de la portería Blanca. Su figura se ha consolidado hasta el punto de ser puesto en el debate de los mejores jugadores del mundo, ya que su nivel ha sido vital en momentos fundamentales, permitiéndole al equipo obtener múltiples trofeos desde que todo está bajo su control. ¿Se terminará esta historia por los millones?

