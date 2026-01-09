Es tendencia:
Igor Thiago se suma a la pelea: así está la tabla de posiciones de la Bota de Oro 2025-26

El delantero de Brentford se convirtió en el brasileño con más goles en una temporada de Premier League.

Por Leandro Barraza

Igor Thiago se metió a la pelea por la Bota de Oro
© GETTY IMAGESIgor Thiago se metió a la pelea por la Bota de Oro

La batalla por la Bota de Oro 2025-26 ahora es de a cuatro. Erling Haaland, Harry Kane y Kylian Mbappé se repartieron la cima de la tabla durante varias semanas, pero ahora se sumó un cuarto atacante que viene dando que hablar en la Premier League.

Se trata de Igor Thiago. Este delantero de 24 años juega en el Brentford de la Premier League y llegó a los 16 goles luego de su doblete ante Sunderland el pasado miércoles 7 de enero.

De esta manera, no solo se convirtió en el brasileño con más goles en una temporada de Premier League (a falta de 17 jornadas), sino que además subió hasta la cuarta posición en la tabla de la Bota de Oro, a tan solo cuatro tantos del líder, Erling Haaland.

Igor Thiago celebra uno de sus goles contra Sunderland (GETTY IMAGES)

Brentford está quinto en la Premier League y lleva una racha de cuatro victorias y un empate en los últimos cinco partidos. Ahora deberá visitar a Chelsea en Stamford Bridge, un rival directo en la lucha por la clasificación a copas de la UEFA.

La tabla de la Bota de Oro 2025-25 HOY viernes 9 de enero

POS.JUGADOREQUIPOLIGAPUNTOS POR GOLGOLESPUNTAJE
1Erling HaalandManchester CityInglaterra22040
2Harry KaneBayern MúnichAlemania21938
3Kylian MbappéReal MadridEspaña21836
4Igor ThiagoBrentfordInglaterra21632
5Darko LemajićRFSLetonia12828
El próximo entrenador que podría ser despedido de la Premier League tras Ruben Amorim y Enzo Maresca

ver también

El próximo entrenador que podría ser despedido de la Premier League tras Ruben Amorim y Enzo Maresca

¿Cómo es el sistema de puntuación de la Bota de Oro?

El sistema de puntos de la Bota de Oro se basa en la dificultad de la liga en la que cada jugador marca los goles, utilizando el ranking de coeficientes de la UEFA. De esta manera, se compensa la diferencia de nivel entre las ligas europeas y se evita que un futbolista de una liga con menor nivel gane el premio con un gran número de goles.

  • 2 puntos por gol: Se otorgan en las cinco ligas europeas con mejor clasificación en el ranking de la UEFA. Actualmente, estas son LaLiga (España), la Premier League (Inglaterra), la Bundesliga (Alemania), la Serie A (Italia) y la Ligue 1 (Francia).
  • 1,5 puntos por gol: Se asignan a los goles marcados en las ligas que se encuentran entre la 6ª y la 21ª posición del ranking de la UEFA. En esta sección entran algunas como Eredivisie (Países Bajos), Primeira Liga (Portugal) o Süper Lig (Turquía), entre otras.
  • 1 punto por gol: Se da a los goles anotados en el resto de las ligas europeas.
leandro barraza
Leandro Barraza
