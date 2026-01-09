La batalla por la Bota de Oro 2025-26 ahora es de a cuatro. Erling Haaland, Harry Kane y Kylian Mbappé se repartieron la cima de la tabla durante varias semanas, pero ahora se sumó un cuarto atacante que viene dando que hablar en la Premier League.

Se trata de Igor Thiago. Este delantero de 24 años juega en el Brentford de la Premier League y llegó a los 16 goles luego de su doblete ante Sunderland el pasado miércoles 7 de enero.

De esta manera, no solo se convirtió en el brasileño con más goles en una temporada de Premier League (a falta de 17 jornadas), sino que además subió hasta la cuarta posición en la tabla de la Bota de Oro, a tan solo cuatro tantos del líder, Erling Haaland.

Igor Thiago celebra uno de sus goles contra Sunderland (GETTY IMAGES)

Brentford está quinto en la Premier League y lleva una racha de cuatro victorias y un empate en los últimos cinco partidos. Ahora deberá visitar a Chelsea en Stamford Bridge, un rival directo en la lucha por la clasificación a copas de la UEFA.

La tabla de la Bota de Oro 2025-25 HOY viernes 9 de enero

POS. JUGADOR EQUIPO LIGA PUNTOS POR GOL GOLES PUNTAJE 1 Erling Haaland Manchester City Inglaterra 2 20 40 2 Harry Kane Bayern Múnich Alemania 2 19 38 3 Kylian Mbappé Real Madrid España 2 18 36 4 Igor Thiago Brentford Inglaterra 2 16 32 5 Darko Lemajić RFS Letonia 1 28 28

¿Cómo es el sistema de puntuación de la Bota de Oro?

El sistema de puntos de la Bota de Oro se basa en la dificultad de la liga en la que cada jugador marca los goles, utilizando el ranking de coeficientes de la UEFA. De esta manera, se compensa la diferencia de nivel entre las ligas europeas y se evita que un futbolista de una liga con menor nivel gane el premio con un gran número de goles.

