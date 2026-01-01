Llegó en septiembre de 2024 y desde el primer momento fue una revolución completa. Memphis Depay decidió dejar Atlético de Madrid y darle un cambio drástico a su carrera para sumarse a un Corinthians que no estaba diseñado para pelear por cosas importantes ni mucho menos. Sin embargo, parece que un paso atrás para dar dos hacia adelante aplica a la perfección en un caso que ahora tiene al Liverpool involucrado.

Publicidad

Publicidad

Depay tiene apenas 31 años y es una de las figuras indiscutidas de Países Bajos, por lo que podría ser más que normal pensar en que tiene lo necesario para brillar en el primer nivel europeo. Memphis, como le gusta que lo llamen tras haber decidido que no quería ser representado por su apellido paterno, estaría siendo seguido de cerca por un gigante del Viejo Continente que lo querría volver a colocar en las primeras planas.

Corinthians le puso precio a Memphis

Según trascendió en las últimas horas, el Liverpool vería con muy buenos ojos la posibilidad de contar con el neerlandés. En ese contexto, Corinthians se movió muy rápido para intentar blindar lo más posible a su principal figura y le puso precio: 10 millones de euros o no hay trato.

Tras la inesperada lesión que sufrió Alexander Isak, flamante incorporación de los Reds, se confirmó que el sueco estará de baja entre tres y cuatro meses luego de fracturarse el peroné a finales de diciembre. De esta manera, la única referencia pasó a estar en manos de Hugo Ekitike, lo que obliga al Liverpool a contemplar una alternativa debido a las múltiples competencias que afronta.

Publicidad

Publicidad

Alexander Isak será baja hasta cerca del final de la temporada por lesión. (GETT IMAGES)

En ese contexto, con un nivel más que probado y un costo no muy alto en comparación a algunas cifras que se suelen manejar, Memphis es una opción que calza justo para las pretensiones del equipo. Es importante destacar que aún no existió una oferta formal y solamente se trata de un interés informal, por lo que no se debe confundir lo que pasa con lo que puede llegar a ocurrir. ¿Volverá el delantero a Europa?

ver también ¡Todos echados! Gabón decidió disolver a su Selección tras la pésima Copa Africana y marginó a Pierre-Emerick Aubameyang

En síntesis

Memphis Depay es el objetivo del Liverpool para reforzar su delantera en Europa.

es el objetivo del para reforzar su delantera en Europa. El club Corinthians tasó el fichaje del neerlandés en 10 millones de euros .

tasó el fichaje del neerlandés en . La lesión de Alexander Isak por tres meses impulsó el interés del equipo inglés.

Publicidad