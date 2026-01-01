En el marco de la Jornada 3 del Grupo F de la edición 2025 de la Copa Africana de Naciones, desarrollada en Marruecos, Gabón perdió 3-2 ante Costa de Marfil y quedó eliminado en la Fase de Grupos al terminar último en su zona sin haber sumado un solo punto.

Para peor, este duelo ante los marfileños lo ganaba 2-0, que le daba la chance de poder soñar con clasificar entre los mejores terceros a Octavos de Final, pero terminó cayendo a los 91 minutos de partido. Tras esto, la nación africana tomó una decisión radical con el combinado nacional.

Así lo explicó el periodista Nahuel Lanzón tras el comunicado oficial del país africano: “Tras la pésima Copa Africana, el Ministerio de Deportes acaba de publicar un comunicado donde disuelve la selección nacional, despide al Cuerpo Técnico y margina a Ecuele Manga y a Aubameyang“.

Simplice-Désiré Mamboula, Ministro de Deportes de Gabón, fue duramente crítico con la actuación del combinado nacional, especialmente tras la derrota ante los Elefantes, y realizó el anuncio oficial por televisión comentando las medidas mencionadas.

Cabe recordar que las Panteras quedaron colistas en su zona sin puntos, por detrás de Costa de Marfil que sumó 7 unidades al igual que Camerún, y Mozambique, que sumó 3 unidades, logrando su única victoria ante Gabón, que a su vez, es la primera victoria de dicho equipo en la competencia.

¿Cómo quedaron los Octavos de Final de la Copa Africana de Naciones 2025?

Malí vs. Túnez

Senegal vs. Sudán

Egipto vs. Benin

Costa de Marfil vs. Burkina Faso

Sudáfrica vs. Camerún

Marruecos vs. Tanzania

Argelia vs. RD Congo

Nigeria vs. Mozambique

