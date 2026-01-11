Llegó como el refuerzo más caro de la historia y lo amenazaron en su primer día: “Necesitamos un título”

El futbol en Brasil comenzó con sus torneos regionales y uno de los tantos equipos que ya vio acción fue Cruzeiro. El 2026 en Belo Horizonte llegó repleto de ilusión, porque el equipo jugará la Copa Libertadores por primera vez desde 2019, competencia para la que decidieron realizar la compra más cara en la historia de Sudamérica al fichar a Gerson, el exquisito centrocampista que fue recibido en un clima de tensión por parte de la torcida.

En su primer día, Gerson fue advertido de manera contundente por un grupo de aficionados intensos que lo fueron a recibir tras su llegada desde el Zenit de Rusia. En ese contexto, le remarcaron al jugador la necesidad que tiene el club de conquistar un título, cargándole la presión de lo que costó su ficha y señalándole que no puede ser igual a los fichajes que no cumplieron las expectativas.

Gerson se había ido de Flamengo directo a Rusia a mediados de 2025, sin dejar señales de que volvería a su país natal y mucho menos a menos de un año de haberse marchado. Cruzeiro entendió que era lo que necesitaban para dar un salto de calidad y por eso estuvieron dispuestos a desembolsar 30 millones de dólares. 26 en el acto y otros cuatro a pagar a medida que se vayan cumpliendo cierta cantidad de objetivos.

La hostil bienvenida que tuvo Gerson en Cruzeiro

La torcida fue clara con Gerson: “Estás representando a 11 millones de hinchas. Estamos necesitando un título. Vos no vas a ser igual a otros que vinieron. Tú tienes la capacidad de darnos un título”.

Ahora todo dependerá del jugador de 28 años demostrar lo que pagaron por él. En compañía de un equipo que cuenta con importantes figuras como Lucas Silva o Kaio Jorge, La Bestia Negra quiere tener un 2026 competitivo, que en lo posible pueda culminar con una consagración que permita materializar los esfuerzos económicos realizados por la directiva.

