El Bayern Múnich está atravesando un gran momento de la temporada. Los bávaros están dominando la Bundesliga a gusto y placer con una idea de juego muy consolidada y con sus actores marcados a la perfección. Luis Díaz es uno de ellos, ya que el colombiano se luce un encuentro tras y otro, algo que volvió a dejar en claro este domingo 11 de enero con un nuevo tanto convertido.

Por la Jornada 16 de la Bundesliga, el Bayern recibió al Wolfsburgo con la misión de seguir ganando para tomar todavía más distancia en la parte cima del campeonato. El encuentro se abrió rápido a su favor, ya que a los 5 minutos se adelantaron tras el gol en contra de Kilian Fischer. Sin embargo, la visita respondió medianamente rápido y alcanzó la igualdad a los 13 minutos gracias a Dzenan Pejcinovic, algo que obligó al Bayern a volver al ataque.

Así fue el nuevo gol de Luis Díaz con el Bayern Múnich

Fue así que, a los 30 minutos, le llegó el momento de lucirse a Lucho. El colombiano recibió un centro perfecto de Michael Olise en el corazón del área pequeña y solamente tuvo que empujarlo con la cabeza para volver a destrabar el marcador a favor de su equipo. De esta manera, el local se fue al entretiempo ganando 2-1.

Díaz asistió por duplicado: a Kane y a Olise

Ya en el complemento, Lucho se encargó de calzarse el traje de asistidor y fue el iniciador de la jugada que culminó con un tremendo golazo de Harry Kane para el sexto tanto del equipo y también le permitió convertir a Michael Olise el séptimo de un partido que finalizó 8-1 a favor de los dueños de casa.

Con el encuentro finalizado con goleada histórica incluida, el Bayern se alejó a 11 puntos de su perseguir más cercano, el Borussia Dortmund y sueña con comenzar a liquidar desde bien temprano la Bundesliga. A su vez, para Díaz se trató del tanto número 14 en Baviera en 23 encuentros y el noveno en Bundesliga.

