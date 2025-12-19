La ventana de transferencias todavía no abrió en Europa, pero Manchester City ya confirmó que tendrá una cara nueva en la plantilla. El conjunto Ciudadano marcha segundo en la Premier League y para ello incorporó a varios jugadores. No obstante, a pocos días de que termine el año, Pep Guardiola decidió repescar a uno de los futbolistas que el club había cedido.

Se trata de Claudio Echeverri. El Diablito, como lo apodan, fue fichado por el City luego de sus destacadas actuaciones en River Plate y seleccionados juveniles de Argentina. Sin embargo, a su corta edad se le hizo difícil ganarse un lugar en la alineación titular y fue prestado al Bayer Leverkusen en agosto de este mismo año.

No obstante, este viernes se confirmó que Manchester City hizo valer la opción de repesca luego de la ausencia de Echeverri en la convocatoria del Leverkusen para su próximo encuentro. De esta manera, el conjunto Ciudadano suma una cara nueva para la recta final del año.

Claudio Echeverri disputó el Mundial de Clubes con Manchester City (GETTY IMAGES)

Echeverri volvería a salir cedido

Aunque ya es un hecho que Claudio Echeverri retorna a Manchester City, el prestigioso periodista Fabrizio Romano adelantó que la idea del club inglés es prestar otra vez a la joya argentina. De hecho, el comunicador italiano mencionó a Girona (propiedad del City Group) o River Plate como sus posibles destinos para 2026.

En síntesis

Manchester City repescó a Claudio Echeverri de su cesión en el Bayer Leverkusen .

repescó a de su cesión en el . Pep Guardiola decidió el retorno del jugador argentino antes de finalizar el año.

decidió el retorno del antes de finalizar el año. Fabrizio Romano anticipó un posible préstamo a Girona o River Plate en 2026.

