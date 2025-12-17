Kylian Mbappé todavía no ha podido ser campeón con el Real Madrid, pero sí ha mostrado un nivel impresionante desde su llegada al equipo español, cumpliendo uno de los grandes sueños que tenía en su carrera futbolística. A pesar de que los títulos colectivos aún se le resisten, el impacto del delantero francés dentro del campo ha sido inmediato y contundente.

Desde su arribo al conjunto merengue, Kylian Mbappé se convirtió en la principal referencia ofensiva. Su velocidad, capacidad goleadora y jerarquía en los partidos importantes lo llevaron a marcar una enorme cantidad de goles en su primer año, posicionándose rápidamente entre los máximos anotadores del futbol europeo.

En 2025, el francés logró cifras que lo colocan en una comparación directa con Cristiano Ronaldo, quien en 2013 firmó el mejor año calendario de su carrera con la Casablanca al anotar 59 veces. Kylian Mbappé, con 57 tantos en el año, está muy cerca de amarrar ese registro histórico, algo que parecía inalcanzable.

En la etapa de dieciseisavos de la Copa del Rey, durante la victoria del Real Madrid frente a CF Talavera de la Reina, Kylian Mbappé volvió a convertir. Con un tanto de penal a los 41 minutos de la primera mitad, el delantero galo decretó su acercamiento a solamente dos dianas del crack portugués. El objetivo está cerca y lo puede conseguir ante Sevilla el próximo 20 de diciembre, en el Bernabéu.

Los títulos llegarán pronto para Kylian Mbappé

Si bien el Real Madrid no logró cerrar el año con títulos, puertas adentro existe tranquilidad por el rendimiento del francés. En el club confían en que, con un proyecto más sólido y mayor estabilidad colectiva, los goles de Mbappé terminarán traduciéndose en campeonatos en el corto plazo.

En síntesis

Kylian Mbappé lleva 57 goles durante el año 2025 en su primera etapa con el club.

lleva durante el año en su primera etapa con el club. El delantero francés está a solo dos tantos del récord de 59 goles de Cristiano Ronaldo .

del récord de de . A pesar de sus cifras goleadoras, Kylian Mbappé aún no ha ganado títulos con el Real Madrid.

