Es tendencia:
logotipo del encabezado
FUTBOL INTERNACIONAL

Mientras Cristiano Ronaldo marcó 59 goles con Real Madrid en 2013, cuántos anotó Kylian Mbappé en 2025

Kylian Mbappé está cada vez más cerca de romper un récord que Cristiano Ronaldo ostenta en Real Madrid desde 2013.

Por Ramiro Canessa

Sigue a Bolavip en Google!
Mbappé amenaza un récord de Cristiano Ronaldo.
© Getty ImagesMbappé amenaza un récord de Cristiano Ronaldo.

Kylian Mbappé todavía no ha podido ser campeón con el Real Madrid, pero sí ha mostrado un nivel impresionante desde su llegada al equipo español, cumpliendo uno de los grandes sueños que tenía en su carrera futbolística. A pesar de que los títulos colectivos aún se le resisten, el impacto del delantero francés dentro del campo ha sido inmediato y contundente.

Publicidad

Desde su arribo al conjunto merengue, Kylian Mbappé se convirtió en la principal referencia ofensiva. Su velocidad, capacidad goleadora y jerarquía en los partidos importantes lo llevaron a marcar una enorme cantidad de goles en su primer año, posicionándose rápidamente entre los máximos anotadores del futbol europeo.

En 2025, el francés logró cifras que lo colocan en una comparación directa con Cristiano Ronaldo, quien en 2013 firmó el mejor año calendario de su carrera con la Casablanca al anotar 59 veces. Kylian Mbappé, con 57 tantos en el año, está muy cerca de amarrar ese registro histórico, algo que parecía inalcanzable.

Tweet placeholder
Publicidad

En la etapa de dieciseisavos de la Copa del Rey, durante la victoria del Real Madrid frente a CF Talavera de la Reina, Kylian Mbappé volvió a convertir. Con un tanto de penal a los 41 minutos de la primera mitad, el delantero galo decretó su acercamiento a solamente dos dianas del crack portugués. El objetivo está cerca y lo puede conseguir ante Sevilla el próximo 20 de diciembre, en el Bernabéu.

Los títulos llegarán pronto para Kylian Mbappé

Si bien el Real Madrid no logró cerrar el año con títulos, puertas adentro existe tranquilidad por el rendimiento del francés. En el club confían en que, con un proyecto más sólido y mayor estabilidad colectiva, los goles de Mbappé terminarán traduciéndose en campeonatos en el corto plazo.

Kylian Mbappé le gana el juicio al PSG y cobrará una cifra multimillonaria

ver también

Kylian Mbappé le gana el juicio al PSG y cobrará una cifra multimillonaria

En síntesis

  • Kylian Mbappé lleva 57 goles durante el año 2025 en su primera etapa con el club.
  • El delantero francés está a solo dos tantos del récord de 59 goles de Cristiano Ronaldo.
  • A pesar de sus cifras goleadoras, Kylian Mbappé aún no ha ganado títulos con el Real Madrid.
Publicidad
ramiro canessa
Ramiro Canessa
Lee también
Tabla de posiciones de la Bota de Oro HOY lunes 15 de diciembre
Futbol Internacional

Tabla de posiciones de la Bota de Oro HOY lunes 15 de diciembre

¿Cuántos goles le faltan Mbappé para igualar la mejor temporada de CR7 en el Madrid?
Futbol Internacional

¿Cuántos goles le faltan Mbappé para igualar la mejor temporada de CR7 en el Madrid?

¿Juega Mbappé? Las alineaciones de Alavés vs. Real Madrid
Futbol Internacional

¿Juega Mbappé? Las alineaciones de Alavés vs. Real Madrid

La realidad sobre el posible fichaje de Víctor Guzmán con Chivas
Rayados de Monterrey

La realidad sobre el posible fichaje de Víctor Guzmán con Chivas

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo