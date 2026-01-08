¿Por qué no juega Kylian Mbappé en Atlético de Madrid vs. Real Madrid por la Supercopa de España?

Día de derbi madrileño. Este jueves, Atlético de Madrid y Real Madrid se ven las caras en el King Abdullah Sports City de Arabia Saudita desde las 13:00 hs (centro de México) por las semifinales de la Supercopa de España 2026. En la final ya espera Barcelona.

La última vez que Colchoneros y Merengues chocaron fue el 27 de septiembre por LaLiga de España en el Estadio Riyadh Air Metropolitano. Aquel día Real Madrid llegó a estar en ventaja por 2-1 a los 36 minutos, pero los de Diego Simeone reaccionaron y terminaron goleando por 5-2.

Ahora bien, el Merengue no solo tiene ese desalentador antecedente, sino que además Xabi Alonso no podrá contar con su principal figura: Kylian Mbappé. De hecho, Donatello había marcado el primer tanto blanco contra el Colchonero, pero ahora tendrá que ver las acciones desde afuera.

¿Por qué no juega Kylian Mbappé?

La razón por la cual Mbappé no aparece entre los convocados de Xabi Alonso para el partido entre Atlético de Madrid y Real Madrid es que todavía se sigue recuperando de un esguince de rodilla. Por este mismo motivo se ausentó en la goleada sobre Real Betis.

Kylian Mbappé se lesionó a fin de año (GETTY IMAGES)

Sin embargo, se está evaluando día a día al atacante francés para que pueda llegar a disputar una hipotética final contra Barcelona. De todas formas, Gonzalo García ha respondido muy bien como su sustituto tanto en el Mundial de Clubes en su momento como el pasado domingo ante Betis (marcó un triplete).

Sin Mbappé: la alineación de Real Madrid vs. Atlético de Madrid

Thibaut Courtois

Federico Valverde

Raúl Asencio

Antonio Rüdiger

Álvaro Carreras

Aurélien Tchouaméni

Eduardo Camavinga

Jude Bellingham

Rodrygo

Vinicius

Gonzalo García

