Atlético de Madrid y Real Madrid se enfrentan este jueves 8 de enero por la segunda semifinal de la Supercopa de España 2026. El Barcelona ya goleó al Athletic Club este miércoles y espera por el ganador de este duelo, el cual comienza a las 13:00hs (CDMX).

Este será el segundo enfrentamiento entre los equipos madrileños en la temporada. El primer duelo se lo llevó el Atlético de Madrid, cuando le ganó por 5-2 al Real Madrid en septiembre del año pasado por la Jornada 7 de LaLiga.

¿Por dónde ver el partido de Atlético Madrid vs. Real Madrid en vivo?

El partido de este jueves entre Atlético Madrid y Real Madrid puede verse en México en exclusivo a través de Sky Sports. Cabe recordar que el juego se lleva a cabo en Arabia Saudita, más precisamente en el estadio King Abdullah Sports City. A continuación dejamos la información de cómo observar el encuentro en otros países.

México: Sky Sports

Argentina, Paraguay y Uruguay: Flow Sports

Estados Unidos: ESPN

Colombia: Win Futbol

Centroamérica: Sky Sports

España: Movistar+, M+ LaLiga TV

Horarios del partido

México (Centroamérica): 13:00 hs

13:00 hs Estados Unidos: 11:00 AM PT / 2:00 PM ET

11:00 AM PT / 2:00 PM ET Argentina, Uruguay y Paraguay: 16:00 hs

16:00 hs Colombia y Perú: 14:00 hs

14:00 hs Ecuador: 14:00 hs

14:00 hs Venezuela: 15:00 hs

La actualidad de ambos equipos

El Atlético de Madrid está 4° en LaLiga con 38 puntos, a 11 unidades del Barcelona, el líder. El equipo de Diego Pablo Simeone viene de empatar 1-1 con Real Sociedad y sus aspiraciones del título ya se esfumaron, pero buscará eliminar a su máximo rival para jugar la final el próximo domingo ante el conjunto culé.

Por su parte, el Real Madrid se ubica 2° en LaLiga a 4 puntos del Barcelona. El conjunto merengue viene de golear por 5-1 al Betis sin la presencia de Kylian Mbappé, quien tampoco estará en el duelo de este jueves por la Supercopa de España.

