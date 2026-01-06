¿Por qué no juega Luis Díaz en Red Bull Salzburgo vs. Bayern Múnich por el amistoso internacional?

Bayern Múnich se enfrenta a Red Bull Salzburgo desde las 8:00 hs de la CDMX por un amistoso internacional luego del parón invernal que tuvieron. Los Bávaros quieren volver a agarrar ritmo antes de volver a jugar oficialmente en la Bundesliga.

Una de las principales dudas en la previa pasó por Luis Díaz, ya que el extremo colombiano no aparece en el once inicial del conjunto bávaro para el primer partido del equipo en el 2026.

La decisión de que Díaz no juegue desde el arranque responde exclusivamente a una elección técnica del entrenador Vincent Kompany. El cuerpo técnico optó por cuidar cargas y observar otras alternativas en un partido que no tiene carácter oficial, pero que resulta importante para recuperar ritmo competitivo.

Díaz espera su oportunidad

Pese a no ser titular, Luis Díaz estará en el banco de suplentes y cuenta con serias posibilidades de ingresar en el transcurso del encuentro. Los Bávaros vuelven a jugar el próximo lunes de manera oficial y el DT prefiere cuidar a sus titulares.

Este amistoso funciona como un primer paso para el Bayern Múnich en el nuevo año, con la mira puesta en llegar de la mejor manera al reinicio de la temporada. En ese contexto, el colombiano vuelve a estar en escena, aunque con un rol más medido, a la espera de tener mayor protagonismo en los próximos partidos oficiales.

