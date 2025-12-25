La Navidad es una fecha especial en todo el mundo y, para los aficionados al fútbol, siempre surge la misma duda: si hay partidos para mirar durante el día en plenas fiestas. Mientras las reuniones familiares marcan la jornada, muchos se preguntan si la pelota rodará en algún punto del planeta este jueves 25 de diciembre.

Publicidad

Publicidad

Encuesta¿Vas a mirar futbol en Navidad? ¿Vas a mirar futbol en Navidad? Ya votaron 0 personas

Si bien las grandes ligas del mundo hacen una pausa por las celebraciones, el futbol no se detiene por completo. Como ocurre cada año, algunos torneos mantienen actividad incluso en Navidad, ofreciendo alternativas para quienes buscan seguir conectados con el deporte.

Este jueves 25 de diciembre habrá partidos oficiales en distintas competiciones, con encuentros repartidos en Asia, Medio Oriente, África y Centroamérica. No se trata de las ligas más mediáticas, pero sí de una agenda interesante para los aficionados que deseen ver fútbol en una jornada atípica.

Publicidad

Publicidad

Para quienes estén interesados en seguir alguno de estos encuentros, a continuación dejamos la agenda completa de partidos de futbol para el día de hoy.

Gvia HaMedina (Israel) – Octavos de final

Bnei Yehuda vs Maccabi Ironi Kiryat Ata Bialik FC – 11:00 am

Bnei Sakhnin vs M Jaffa – 11:00 am

Hapoel Ra’anana vs Maccabi Kiryat Gat FC – 11:00 am

Hapoel Petah Tikva vs Hapoel Ironi Karmiel – 11:00 am

Hapoel Tel Aviv vs Ashdod – 12:00 pm

ver también Manchester United vs. Newcastle, por el Boxing Day de la Premier League: día, hora y TV

Liga Nacional de Honduras – Fecha 27

Olancho vs Platense – 17:00 pm

Publicidad

Publicidad

Ligue Professionnelle 1 (Argelia) – Fecha 8

CR Belouizdad vs ES Sétif – 12:30 pm

Persian Gulf Pro League (Irán) – Fecha 15

Aluminium Arak vs Malavan – 08:00 am

Khuzestan vs Zob Ahan – 08:00 am

Saudi Pro League – Fecha 10

Al-Fayha vs Al-Hazem – 08:50 am

Al-Riyadh vs Al-Ettifaq – 11:30 am

NEOM vs Al-Najma – 11:30 am

Publicidad

Publicidad

En síntesis