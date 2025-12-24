Manchester United y Newcastle se llevarán todos los focos de los fanáticos en el inicio del fin de semana, cuando se enfrenten por el ¡único! partido del Boxing Day 2025. Los ‘Red Devils’ y los ‘Magpies’ se miden en el comienzo de la jornada 18 de esta Premier League. A continuación, entérate cómo y dónde ver en vivo y en directo el encuentro.

¿Cómo llegan Manchester United y Newcastle al juego de Premier League?

Los dirigidos por Ruben Amorim vienen de sufrir una dura derrota por 2-1 ante Aston Villa fuera de casa, con gol de Matheus Cunha (doblete de Rogers para el local). De esta manera, se ubican en el 7° lugar de la tabla, con 26 puntos, fuera de la zona de clasificación a competencias europeas.

Mientras tanto, los liderados por Eddie Howe llegan tras un amargo empate 2-2 con Chelsea de local, con tantos de Nick Woltemade (James y Pedro igualaron para la visita). Así, se posicionan en la 11° colocación del campeonato, con 23 unidades, a tres de distancia de su rival de turno.

Manchester United y Newcastle se reencuentran en la Premier [Foto: Getty]

¿Cuándo juegan Manchester United vs. Newcastle por la Premier League?

El encuentro entre los ‘Red Devils’ y los ‘Magpies’ se llevará a cabo este viernes 26 de diciembre, con sede en el mítico Old Trafford, en la ciudad de Manchester, Reino Unido. El compromiso correspondiente a la decimoctava jornada de la Premier League 2025-26 dará comienzo a partir de las 14.00 horas del Centro de México.

¿Qué canal transmite Manchester United vs. Newcastle por la Premier League?

El juego entre los equipos de Ruben Amorim y Eddie Howe se podrá seguir EN VIVO y EN DIRECTO, a lo largo y ancho del territorio mexicano, a través de la plataforma FOX One. Esta será la única pantalla en la que se podrá sintonizar el enfrentamiento que abrirá la fecha 18 de la Premier League de Inglaterra 2025-26.

