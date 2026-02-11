Qué pasa si Al-Nassr gana, empata o pierde ante FK Arkadag por los octavos de final de la AFC Cup

Al-Nassr visita al FK Arkadag por la ida de los octavos de final de la AFC Cup en un duelo clave para empezar a encaminar la serie. Los árabes necesitan un buen resultado fuera de casa para definir todo con mayor tranquilidad en Arabia Saudita, donde cerrarán la llave en el AL-AWWAL PARK Stadium.

El entrenador portugués Jorge Jesús tomó la decisión de dejar afuera a sus máximas figuras y apostó por un equipo integrado casi en su totalidad por futbolistas árabes. La idea es clara: darles descanso a los titulares pensando en el compromiso del sábado por la Saudi Pro League, sin descuidar la competencia continental.

Más allá de lo que ocurra en Turkmenistán, ningún resultado definirá la clasificación, ya que la serie se resolverá en el partido de vuelta. Sin embargo, cada escenario puede marcar el rumbo.

¿Qué pasa si Al-Nassr gana?

Una victoria como visitante sería un paso enorme hacia los cuartos de final. Ganar fuera de casa le permitiría a Al-Nassr llegar con ventaja al duelo en el AL-AWWAL PARK Stadium y manejar los tiempos de la serie ante su gente.

Además, el triunfo respaldaría la decisión de Jorge Jesús de rotar el equipo y dar descanso a sus estrellas. Con un resultado positivo, el conjunto saudí quedaría muy bien perfilado para cerrar la clasificación en casa sin mayores sobresaltos.

¿Qué pasa si Al-Nassr empata?

Un empate no vendría mal. Si bien no sería el escenario ideal, dejaría la serie completamente abierta pero con la ventaja de definir como local. Al-Nassr mantendría intactas sus chances y dependería de sí mismo en la vuelta.

Con el plantel estelar descansado, el conjunto árabe podría apostar todo en casa para sellar el pase. No sería un resultado brillante, pero tampoco representaría un problema serio.

¿Qué pasa si Al-Nassr pierde?

Una derrota podría complicar la clasificación. Si bien nada quedaría sentenciado porque aún restaría el partido en el AL-AWWAL PARK Stadium, el equipo saudí estaría obligado a remontar ante su público.

Perder en la ida implicaría asumir mayor presión en la vuelta y reducir el margen de error. Aun así, con sus principales figuras disponibles para el segundo encuentro, Al-Nassr tendría argumentos suficientes para intentar revertir la historia.

En síntesis

Al-Nassr visita al FK Arkadag en Turkmenistán por la ida de octavos de AFC Cup .

visita al FK Arkadag en Turkmenistán por la ida de octavos de . El entrenador Jorge Jesús excluyó a sus figuras para priorizar la Saudi Pro League .

excluyó a sus figuras para priorizar la . La serie se definirá en el partido de vuelta en el AL-AWWAL PARK Stadium.

