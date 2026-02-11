Es tendencia:
¿Por qué no juega Cristiano Ronaldo en FK Arkadag vs. Al-Nassr por los octavos de final de la AFC Cup?

La ausencia de Cristiano Ronaldo en la ida de los octavos de la AFC Cup llamó la atención, pero no responde a ninguna polémica. El portugués no ha viajado en esta competición durante el torneo y todo indica que será reservado para la vuelta.

Por Ramiro Canessa

Cristiano Ronaldo no estará en la AFC Cup.
Cristiano Ronaldo no estará en la AFC Cup.

Al-Nassr se prepara para afrontar un compromiso determinante en su visita al FK Arkadag por la ida de los octavos de final de la AFC Cup. El encuentro comenzará a las 7:45 hs de la CDMX y representa el primer paso en una serie que se definirá en Arabia Saudita. La consigna es clara: conseguir un resultado positivo que permita cerrar la clasificación en casa.

El equipo saudí sabe que en este tipo de eliminatorias cada detalle cuenta. Un triunfo como visitante sería ideal, pero incluso una igualdad podría ser un negocio pensando en la revancha.

Del otro lado estará un rival que atraviesa un presente inmejorable. Arkadag ha hecho de su cancha prácticamente invencible, respaldado por una racha muy sólida en las últimas semanas. Llega encendido, con seis triunfos consecutivos y una efectividad cercana al 83% jugando como local.

Cristiano Ronaldo no estará presente en la ida

En medio de los rumores sobre supuestas diferencias con la liga saudí, Cristiano Ronaldo no será parte de este compromiso, aunque su ausencia no está relacionada con ninguna polémica. El delantero portugués no ha viajado en toda la competición durante el torneo y el cuerpo técnico decidió mantener esa misma línea en esta fase.

La planificación indica que CR7 podría reaparecer en el partido de vuelta, cuando la serie se traslade a Arabia Saudita. La intención es reservarlo para el encuentro decisivo, donde su presencia puede resultar determinante en la búsqueda del pase a la siguiente ronda.

Lionel Messi o Cristiano Ronaldo: pronostican quién llegará primero a los 1000 goles en su carrera profesional

En síntesis

  • Al-Nassr enfrenta al FK Arkadag por la ida de octavos en la AFC Cup.
  • El partido de ida se disputa a las 7:45 hs del horario de CDMX.
  • Cristiano Ronaldo no viajó para este encuentro y reaparecería en el partido de vuelta.
