Sigue EN VIVO al Al-Nassr de Cristiano Ronaldo vs. Al-Okhdood: minuto a minuto del partido por la Liga de Arabia Saudita

El futbol no descansa en Arabia Saudita. Cristiano Ronaldo verá acción este sábado cuando su equipo, Al-Nassr, reciba a Al-Okhdood por la Jornada 10 de la Saudi Pro League. Este cotejo se disputará en el Al-Awwal Park desde las 08:50 hs (centro de México) y se presenta como una chance inmejorable para los locales de despegarse en la cima de la tabla.