Sigue EN VIVO al Al-Nassr de Cristiano Ronaldo vs. Al-Okhdood: minuto a minuto del partido por la Liga de Arabia Saudita

El futbol no descansa en Arabia Saudita. Cristiano Ronaldo verá acción este sábado cuando su equipo, Al-Nassr, reciba a Al-Okhdood por la Jornada 10 de la Saudi Pro League. Este cotejo se disputará en el Al-Awwal Park desde las 08:50 hs (centro de México) y se presenta como una chance inmejorable para los locales de despegarse en la cima de la tabla.
Dupla portuguesa letal
Al-Nassr llega a este encuentro con puntaje perfecto gracias a los goles de su delantera lusa. Joao Félix es el máximo artillero del certamen con 11 tantos, mientras que un escalón más abajo aparece Cristiano Ronaldo con 10 festejos.
¿Qué canal transmite Al-Nassr vs. Al Akhdoud por la Saudi Pro League 2025-26?
El partido Al-Nassr vs. Al Akhdoud se podrá sintonizar EN VIVO y EN DIRECTO, a lo largo y ancho del suelo mexicano, de manera exclusiva, por la pantalla de FOX One. Esta plataforma paga será la única con derechos de transmisión del compromiso: no será transmisitido por ningún canal de televisión en el país.
Rival accesible para Al-Nassr
El líder recibe al penúltimo de la tabla. Al-Okhdood solo ha ganado uno de los nueve partidos que disputó esta temporada.
El equipo de Cristiano Ronaldo tiene una chance inmejorable de asentarse en la cima de la tabla de la Liga de Arabia Saudita.