Pocas personas se imaginaban que se generaría tal repercusión por una pelea femenil de boxeo por los octavos de final de los Juegos Olímpicos, pero sucedió luego del triunfo de este jueves de Imane Khelif por sobre la italiana Angela Carini.

Angela Carini tiró la toalla en el primer round, se largó a llorar, no saludó a Imane Khelif tras el combate y luego comentó que “nunca le habían pegado así en su vida”. Después de la pelea, los nombres de las dos boxeadoras comenzaron a circular por todas partes.

Imane Khelif fue la principal cara de la polémica porque se teorizó con que es transgénero y que por esto fue descalificada del Mundial femenil 2023 por parte de la IBA (Asociación Internacional de Boxeo), luego de no cumplir con la elegibilidad para competir en dicho evento.

La polémica llegó a tal punto que el Comité Olímpico emitió un comunicado en el que indicó que Imane Khelif puede disputar los Juegos Olímpicos sin problemas. Finalmente, un día después de toda la polémica, Angela Carini reconoció que no se comportó de la mejor manera con su rival.

Angela Carini se disculpó con Imane Khelif

“No fue un gesto intencionado el no saludarla tras la pelea. De hecho le pido disculpas a ella y a todo el mundo. Estaba enfadada porque quedé eliminada de París. No tengo nada en contra de Khelif y si me la volviera a encontrar, la abrazaría“, comentó la boxeadora italiana en una entrevista con La Gazzetta Dello Sport.

“Yo no soy nadie, así que no puedo juzgar: si ella pudo luchar por el COI, respeto esa decisión. Estos son los valores que aprendí de mi familia y que siempre he llevado en el corazón”.

Después de lo sucedido, Angela Carini también le brindó una entrevista al diario italiano La Stampa y allí confesó que se retira del boxeo, luego de ser consultada sobre qué haría ahora en su carrera.

