El boxeo femenino presentó la mayor polémica de los Juegos Olímpicos de París 2024 hasta la fecha. En la jornada del jueves, la italiana Angela Carini tiró la toalla a los 46 segundos en su debut tras sufrir un potente derechazo de Imane Khelif. A partir de ese momento, la pugilista argelina comenzó a sufrir un repudio generalizado a raíz de una falsa acusación de ser una deportista transgénero.

Sin embargo, rápidamente se daría a conocer que Imane es biológicamente mujer con una condición genética extraña: tiene cromosomas XY, propios del género masculino. Esta anomalía le da a Khelif una ventaja innegable por sobre sus contrincantes, aunque lo cierto es que su participación en los Juegos Olímpicos es legal dentro de los requisitos impuestos por el Comité Olímpico Internacional (COI).

Ahora bien, con el correr de las horas, también hubo quienes criticaron a Angela Carini y en las redes sociales apareció un video de un antecedente que compromete a la pugilista italiana. Este material data de 2022 y en el mismo se puede observar como Carini finge una lesión en su tobillo para no seguir peleando contra la turca Busenaz Sürmeneli.

Locomotora Oliveras destrozó a Angela Carini

Alejandra ‘Locomotora’ Oliveras, seis veces campeona del mundo y considerada una de las mejores boxeadoras de la historia, también alzó la voz sobre la polémica y no dudó en defender a Imane Khelif. “Yo vi la pelea y le dio una piñita de mier… Una piña grande es cuando vos caés al piso y no te despiertas más”, comenzó analizando en diálogo con el periodista Jorge Rial. Y sentenció: “Si eres cagona ¿para qué te subes al ring si no vas a recibir piñas?”.

¿Cuándo vuelve a pelear Imane Khelif en los Juegos Olímpicos de París 2024?

El próximo combate de Imane Khelif en París 2024 será este sábado 3 de agosto ante Anna Luca Hamori, en el marco de los cuartos de final. Ahora bien, lejos de alejarse de la polémica, la húngara declaró: “Si es un hombre, será una victoria más grande para mí”.