El escándalo de los Juegos Olímpicos con la acusación hacia la boxeadora argelina Imane Khelif sobre su verdadera identidad de género, despertó las voces de todo el mundo y, por supuesto, que no podía faltar la del Comité Olímpico Internacional, el ente que habilitó a la africana a participar en París 2024.

Alrededor del revuelo que se generó, el COI se vio obligado a manifestarse y expresar su postura en torno a una situación que tiene opiniones divididas. De esta manera, el ente madre no dejó lugar a la duda sobre la participación de Imane y solicitó que las acusaciones y los comentarios falsos hacia su persona se detengan.

Lo que expresa el Comité Olímpico Internacional es que aquella decisión que tomó la Federación Internacional de Boxeo de descalificar a Khelif del Mundial Amateur en el año 2023 fue inapropiada y sin los argumentos necesarios para explicárselos a la atleta. El COI enfatizó el no compartir esa postura y señaló que no hay motivos para que la pugilista no participe en las olimpiadas.

El comunicado completo del COI sobre el caso de Imane Khelif

“Toda persona tiene derecho a practicar deporte sin discriminación.

Todos los atletas que participan en el torneo de boxeo de los Juegos Olímpicos París 2024 cumplen con las normas de elegibilidad e inscripción de la competencia, así como con todas las regulaciones médicas aplicables establecidas por la Unidad de Boxeo PBU de París 2024. Al igual que en las competiciones olímpicas de boxeo anteriores, el sexo y la edad de los atletas se basan en su pasaporte.

Estas reglas también se aplicaron durante el período de clasificación, incluidos los torneos de boxeo de los Juegos Europeos, Juegos Asiáticos, Juegos Panamericanos y Juegos del Pacífico de 2023, el torneo clasificatorio africano ad hoc de 2023 en Dakar (SEN) y dos torneos clasificatorios mundiales celebrados en Busto Arsizio (ITA) y Bangkok (THA) en 2024, en los que participaron un total de 1.471 boxeadores de 172 Comités Olímpicos Nacionales (CON), el equipo de Refugiados de Boxeo y los Atletas Neutrales Individuales, y contó con más de 2.000 combates de clasificación.

la PBU utilizó las reglas de boxeo de Tokio 2020 como referencia para desarrollar sus regulaciones para París 2024. Esto fue para minimizar el impacto de la preparación de los atletas y garantizar la consistencia entre los Juegos Olímpicos. Estas reglas de Tokio 2020 se basaron en las reglas posteriores a Río 2016 que estaban vigentes antes de la suspensión de la Federación Internacional de boxeo por parte del COI en 2019 y el posterior retiro de su reconocimiento en 2023.

Hemos visto informes información engañosa sobre dos atletas femeninas que compiten en los Juegos Olímpicos de París 2024. Las dos atletas han estado compitiendo competiciones internacionales de boxeo durante muchos años de la categoría femenina, incluidos los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 los Campeonatos Mundiales de la Asociación Internacional de Boxeo (IBA) y los torneos sancionados por la IBA.

Estos dos atletas fueron víctimas de una decisión repentina y arbitraria de la IBA. Hacia el final del Campeonato Mundial de la IBA en 2023, fueron descalificados repentinamente sin ningún debido proceso.

De acuerdo con las actas de la IBA disponibles en su sitio web, esta decisión fue tomada inicialmente únicamente por el Secretario General y CEO de la IBA. La junta de la IBA solo lo ratificó después y solo posteriormente solicitó que se estableciera un procedimiento a seguir en casos similares en el futuro y se reflejara en el Reglamento de la IBA. Las actas también dicen que la IBA debiera “establecer un procedimiento claro sobre las pruebas de género”.

La agresión actual contra estos dos atletas se basan enteramente en esta decisión arbitraria, que se tomó sin ningún procedimiento adecuado, especialmente teniendo en cuenta que estos atletas habían estado cometiendo en competiciones de alto nivel durante muchos años.

Este enfoque es contrario a la buena gobernanza.

Las reglas de elegibilidad no deben cambiarse durante la competencia en curso, y cualquier cambio en las reglas debe seguir los procesos apropiados y debe basarse en evidencia científica.

El COI se compromete a proteger los derechos humanos de todos los atletas que participan los Juegos Olímpicos de acuerdo con la Carta Olímpica, el Código de Ética del COI y el Marco Estratégico del COI sobre Derechos Humanos. El COI está entristecido por los abusos que están recibiendo actualmente los dos atletas.

El reconocimiento de la IBA fue retirado por el COI en 2023 tras su suspensión en 2019. La retirada del reconocimiento fue confirmada por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

El COI ha dejado claro que necesita que las Federaciones Nacionales de Boxeo lleguen a un consenso en torno a una nueva Federación Internacional para que el boxeo sea incluido en el programa deportivo de los Juegos Olímpicos LA28″.