Simone Biles fue una de las estrellas de París 2024 luego de lograr un total de cuatro medallas (3 de oro y 1 de plata). Después de haber tomado la decisión de dejar de competir en Tokio 2020 por salud mental, la gimnasia estadounidense tuvo su redención.

Sin embargo, Simone Biles no siempre vivió buenos momentos en su vida. De hecho, la historia de la atleta es una de superación, ya que la norteamericana fue abandonada por sus padres cuando era niña.

Esta parte de la historia de Simone Biles volvió a ver la luz debido a que Shannon, la madre biológica de la gimnasia más ganadora de la historia de Estados Unidos, le concedió una entrevista al periódico Daily Mail y allí habló de su hija.

“Me gustaría reconciliarme personalmente con Simone, pero estoy esperando a que lo hagan ella y Adria (su hermana). Sólo le pido que me perdone. ¿Podemos seguir adelante? No me juzgues por mi pasado. Sigamos adelante”, expresó la madre biológica de Simone Biles.

El motivo por el cual Simone Biles fue abandonada por su madre biológica

Simone Biles fue abandonada porque su madre, en su momento, sufrió problemas de adicción: “Fue duro renunciar a mis hijos, pero tuve que hacer lo que tenía que hacer. No era capaz de cuidar de ellos. Seguía consumiendo y mi padre no quería que entrara y saliera de sus vidas cuando no estaba bien“, reveló Shannon.

La gimnasia norteamericana fue adoptada por Ronald y Nellie, los padres de Shannon y abuelos de Simone Biles: “Lo que oigo de Simone lo oigo a través de mi padre. Hablo con mi padre todo el tiempo. Ahora estamos bien”, comentó la madre biológica de la gimnasta.

Asimismo, Shannon reconoció que es una adicta en recuperación y que sigue combatiendo con ello: “Siempre seré una adicta en recuperación. Pero he aprendido a alejarme de las personas, los lugares y las cosas que me llevaron por el mal camino. Estoy comprometida a vivir mi mejor vida”.

Shannon desea que Simone Biles la contacte

Si bien Shannon reveló que tiene el número de Simone Biles, ella espera que su hija dé el primer paso: “Tengo su número, pero no lo usaré. Quiero que ella se ponga en contacto conmigo. Ahora tiene 27 años. Está casada. Me hubiera gustado participar, pero tengo que esperarla. No puedes presionar a nadie”.

“No soy la persona que solía ser. Hoy estoy bien. Soy una persona cariñosa. Me gustaría sentarme a hablar contigo y responder a cualquier pregunta que puedas tener. No sé lo que te han contado, pero quiero que oigas la verdad“, concluyó Shannon hablándole ‘directamente’ a Simone Biles en su entrevista con Daily Mail.