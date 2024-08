Imane Khelif se prepara para su segundo combate en los Juegos Olímpicos de París 2024 luego de toda la controversia que se generó a raíz de su triunfo sobre la italiana Angela Carini. La confusión por su género continúa en el centro de la polémica un día después de los sucedido, pero la competencia sigue y ahora su próxima pelea está a la vuelta de la esquina.

La pugilista de 25 años se medirá con la húngara Anna Luca Hamori en los cuartos de final. Sin embargo, lejos de quitarle importancia a lo sucedido, su próxima contrincante avivó la llama y se refirió a ella de manera despectiva tanto en las redes sociales como en una entrevista.

El polémico posteo de Anna Luca Hamori a horas de medirse con Imane Khelif en París 2024

La pugilista húngara reposteó una foto en sus historias de Instagram (@luca_hamori) la que se ve a una boxeadora frente a una bestia busculosa con cuernos en un cuadrilatero, debajo del logo de París 2024.

La desafiante declaración de Anna Luca Hamori antes de enfrentar a Imane Khelif en los Juegos Olímpicos de París 2024

En declaraciones recogidas por The Telegraph, la pugilista húngara manifestó: “No puede esperar para la pelea, no tiene miedo. Si él o ella es un hombre, será una victoria más grande para mí si gano. Hagámoslo”. Acto seguido, completó desafiante: “No me importan las historias ni lo que está pasando en las redes sociales en este momento. Solo quiero concentrarme en mí misma y sé por qué vine aquí. Quiero conseguir una medalla en los Juegos Olímpicos. Así que no me importa nada. Iré al ring y conseguiré mi victoria”.

Por último, descartó estar preocupada por la desventaja que podría sufrir en el combate: “En mi club de casa solo tengo chicos y compañeros de equipo masculinos. No es algo nuevo para mí”.