Los Juegos Olímpicos de París 2024 avanzan a buen ritmo en territorio europeo y tras la ceremonia inaugural se le dio rienda suelta a las diferentes disciplinas. Los atletas mexicanos también se sumaron a la acción de la cita deportiva y una hecho curioso se dio en una de las pruebas.

En este caso, el debut de Alexa Moreno no fue el mejor a raíz de que en su presentación en el all around de la gimnasia artística sufrió una particular caída. La nacida en Baja California de 29 años cayó de una aparatosa forma en su actuación en la primera parte de su presentación en la barra de equilibrio, en donde hasta en ese momento estaba teniendo una buena ejecución.

El momento de la caída de Alexa Moreno. [Foto Santiago Chaparro]

Tras realizar varios giros, algunos de ellos de cierta dificultad, la gimnasta mexicana realizó una combinación de giros hacia atrás, que salieron bien. Sin embargo, cuando realizó un mortal uno de sus pies resbaló y perdió el equilibrio. Sin dudas, un momento de dolor que lo sintió todo México.

Casi de manera instantánea la afición en la Bercy Arena no dudó en alentar a Moreno, la cual tardó varios segundos en levantarse. Con una sonrisa en la cara recuperó fuerza y confianza para concluir su actuación en la barra, donde recibió una calificación de 11.200.

¿Qué dijo Alexa Moreno tras la prueba?

La atleta mexicana se lamentó por lo sucedido con Claro Sports: “Fue bastante duro este trayecto, los últimos meses todo fue bastante complicado. Las condiciones que nos tocaron también fueron nunca antes experimentadas”. Y agregó: “Hice lo mejor que pude, hubo unos cuantos errores, pero así es esto. Venía con la intención de hacer algo diferente, con la serie acrobática sí me la jugué muy cañón”.

