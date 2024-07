La espera terminó. Este jueves 25 de julio, un día antes de la Ceremonia de Inauguración, México tuvo sus primeras representaciones en los Juegos Olímpicos de París 2024. Fue durante la madrugada del país azteca que el equipo femenino de Tiro con Arco realizó la etapa de clasificación en Francia.

En materia individual, fue Alejandra Valencia quien encabezó las puntuaciones del combinado nacional con 669 unidades y ubicándose en el octavo puesto de la tabla general. Detrás de ella se posicionaron Ana Paula Vázquez (20ª con 659) y Ángela Ruiz (24ª con 658), quienes también contribuyeron al objetivo grupal.

Más allá del aceptable resultado, la candidata a una medalla por México mostró su autoexigencia al romper en llanto tras debutar. En diálogo con Claro Sports, Alejandra Valencia comentó: ”Siento que no tiré bien y que todavía puedo hacer más. No me fijé en los resultados hasta el final, cuando Ana Pau me dijo que quedamos terceras. Yo pensaba que no íbamos a quedar muy alto por mi culpa. El abrazo de grupo fue el saber que estaba ellas ahí. Quería hacer más, pero no me estaba dando cuenta lo que estaba haciendo hasta el final”.

¿Cómo quedó México en la clasificación por equipos femeninos de Tiro con Arco en París 2024?

Corea del Sur / 2046 pts China / 1996 pts México / 1986 pts India / 1983 pts Francia / 1972 pts Alemania / 1965 pts Indonesia / 1960 pts Estados Unidos / 1945 pts Taipei / 1926 pts Malasia / 1918 pts Gran Bretaña / 1912 pts Países Bajos / 1987 pts

Gracias a los resultados individuales logrados por Alejandra Valencia, Ana Paula Vázquez y Ángela Ruiz, México evitará la primera ronda de la competición en París 2024 y accederá directamente a los Cuartos de Final, este fin de semana.