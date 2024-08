Argentina y Francia se vuelven a ver las caras en un certamen de fútbol. Los Galos se medirán con la Albiceleste en el marco de los cuartos de final de los Juegos Olímpicos de París 2024 desde las 13:00 hs (Ciudad de México) en el Estadio Matmut Atlantique de Burdeos en busca no solo del boleto a las semifinales, sino también de cobrarse una pequeña revancha de aquella recordada final en el Mundial de Qatar 2022.

Los argentinos esperan nuevamente un clima hostil, no solo por la rivalidad que se generó a partir del 18 de diciembre de 2022, sino también por el reciente episodio de Enzo Fernández en los festejos de la obtención de la Copa América 2024 que generó un sinfín de críticas entre los aficionados del país anfitrión. Ahora bien, a diferencia de la final en Lusail, en esta oportunidad no podrán contar con Kylian Mbappé.

¿Por qué no juega Kylian Mbappé en Argentina vs. Francia por los Juegos Olímpicos París 2024?

Kylian Mbappé no disputará los cuartos de final ante Argentina por el simple hecho de que no fue parte de la convocatoria de Francia para este certamen. En un principio, el propio jugador había manifestado su deseo de participar, pero finalmente Real Madrid no le dio el visto bueno y no integró la nómina de Thierry Henry.

Real Madrid no le permitió a Kylian Mbappé disputar los Juegos Olímpicos (IMAGO)

No obstante, ‘Donatello’ tampoco jugará el clásico ante Barcelona este sábado 3 de agosto en el marco del Soccer Champions Tour. ¿El motivo? Sigue de vacaciones tras la Eurocopa. Por esta razón, Kylian también se perderá el duelo conta Chelsea y recién se sumará al Real Madrid después de la gira de pretemporada por Estados Unidos.