Los motivos por los cuales el capitán argentino no juega el partido por los cuartos de final.

Argentina y Francia se enfrentan este viernes por los cuartos de final del torneo varonil de los Juegos Olímpicos 2024. El encuentro comenzará a partir de las 13:00hs (Ciudad de México) en el Estadio Matmut Atlantique, ubicado en Burdeos.

Más allá de que está en juego el pase a la semifinal, se espera que sea un partido atractivo y con cierto picante por la rivalidad que se generó entre Argentina y Francia desde que la Albiceleste derrotó a los galos en la final del Mundial 2022.

Asimismo, Francia llenará el estadio con aficionados locales y tendrá el escenario a favor, al menos en las gradas. Si bien Argentina cuenta con varios jugadores destacados en su plantel, Lionel Messi no estará.

¿Por qué no juega Lionel Messi en Argentina vs. Francia por los Juegos Olímpicos París 2024?

Lionel Messi no juega frente a Francia en primera medida porque no fue convocado a los Juegos Olímpicos. Aunque Javier Mascherano, el entrenador de Argentina, tuvo el deseo de contar con su amigo, no se llegó a un acuerdo.

Lionel Messi con una bota por su lesión en el tobillo (Fuente: @leomessi)

Además, en el caso hipotético de que Lionel Messi hubiese sido convocado a París 2024, tampoco podría haber jugado porque el capitán de la Albiceleste se lesionó el tobillo derecho en la final de la Copa América 2024.

Lionel Messi aún sigue recuperándose del tobillo y tampoco pudo sumar minutos con Inter Miami tras la Copa América. De esta manera, el argentino apoyará a la Sub23 frente a Francia por la televisión.