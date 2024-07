Desde el 9 de marzo del 2022 que Lionel Andrés Messi y Real Madrid no se ven formalmente las caras. Aquel enfrentamiento por los octavos de final de la UEFA Champions League supuso el último choque entre dos potencias acostumbradas a verse las caras en el último tiempo. Una peculiar camiseta del delantero del Inter de Miami fue baneada por el conjunto blanco y se hizo viral en redes sociales.

The Grefg supone uno de los principales youtubers en España y el protagonista en la sombra de esta historia. Al enterarse de cómo sería el diseño de la segunda camiseta del Real Madrid, intentó ingresar en la web del conjunto merengue para buscar una fórmula que hasta el momento era imposible. Ponerle a dicha indumentaria naranja el nombre de Messi era el objetivo. Tras conseguirlo en las primeras horas todo quedó finalmente en un mero deseo.

Y es que la web de Real Madrid no permite poner el nombre del argentino para sus camisetas personalizadas. Ocurre con otras hasta 320 combinaciones donde aparecen figuras como Cristiano Ronaldo o James Rodríguez. ¿Cómo lo consiguió The Grefg? Separando las letras que componen el apellido del rosarino para terminar el pedido con un M E S S I que fue aceptado por momentos en la tienda oficial del vigente campeón de Europa. Finalmente y tras algunas horas la ecuación fue imposible.

“Me llegó el reembolso del dinero. Si ya era difícil que me llegara la camiseta de Messi del Real Madrid, imaginaos con la viralidad de los clips. Me llegó un correo y no te dan tampoco ninguna explicación, pero obviamente es por pedir una camiseta que pone Messi”, declaraba The Grefg para confirmar como desde el área de ventas del equipo de la capital española terminaron denegando el pedido. Ocurrió en un pasado no muy lejano con Kylian Mbappé. Era para muchos la mofa del siglo y derivo en una devolución de billetes.

Así era la camiseta de Messi en Real Madrid que no pudo ser comprada por Grefg: TW

A tal punto llegó el boom por dicho episodio que incluso desde la web oficial del conjunto merengue se tuvieron que modificar diversas cuestiones alrededor de la venta de camisetas. No solo se pretende evitar burlas de los rivales, sino igualmente problemas con derechos de imagen que podrían derivar en demandas millonarias. The Grefg confirmaba esto también: “Si vas a la web del Madrid e intentas pedir la camiseta de la manera en que yo la pedí, separando Messi ya no te deja”.

Combinaciones baneadas por Real Madrid

Cristiano Ronaldo, Zidane, Sergio Ramos, Ronaldo, Di María, James, Benzema, Marcelo, Higuaín, Kaká, Beckham, Casillas, Redondo, Di Stefano o Roberto Carlos. Son solo algunos de los ejemplos de camisetas personalizadas que Real Madrid no permite comercializar. El último episodio alrededor de Lionel Andrés Messi derivó en un cambio de normas puertas adentro de la tienda del club.

Los números de Messi vs. Real Madrid

Hablamos de un total de 46 enfrentamientos oficiales donde el argentino venció en 20 ocasiones y cayó en 15 partidos. 26 goles y 14 asistencias con la camiseta del Barcelona iniciaron el camino de esta rivalidad desde aquella noche del 19 de noviembre de 2005. El Mundial de Clubes de la FIFA por el verano de 2025 puede ser la oportunidad para el último round entre Messi y Real Madrid.